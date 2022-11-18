Компания «Интерген»: оборудование для лабораторий ЭКО

«Интерген» осуществляет поставки оборудования для клиник и лабораторий ЭКО. За время своей деятельности компания зарекомендовала себя в качестве надежного партнера. С ней охотно сотрудничают различные учреждения, в том числе клиники, занимающиеся искусственным оплодотворением.

В перечень поставляемого оборудования входят:

микроскопы «Олимпус»;

инкубаторы CO2;

криохранилища;

центрифуги;

шейкеры;

прочее оборудование.

Современные микроскопы

Компания «Интерген» – официальный дилер Olympus на российском рынке. Микроскопы этого бренда обладают уникальными особенностями. Для них характерно высочайшее качество изображения и использование инновационных систем. Такие микроскопы очень эффективны в лабораториях. Качество изображения сохраняется даже в условиях максимального увеличения.

Инкубаторы CO2

Компания также предлагает современные инкубаторы. Благодаря такому оборудованию, создается среда, необходимая для соединения сперматозоидов и яйцеклеток. Это отличные инкубаторы для клиник ЭКО.

Криохранилища

Другим важным товаром «Интергена» являются криохранилища. С помощью таких камер с жидким азотом можно замораживать яйцеклетки, сперматозоиды и эмбрионы. Такая консервация должна осуществляться с помощью качественных камер.

Центрифуги

Компания также поставляет центрифуги различного исполнения и назначения. Это важное лабораторное оборудование, которое станет отличным помощником. В ассортименте «Интергена» вы найдете немало достойных моделей.

Шейкеры

Такие инструменты становятся незаменимыми при проведении лабораторных исследований. Поэтому шейкеры активно используются в клиниках и лабораториях. Благодаря этим аппаратам, можно решать различные задачи.

Оборудование для ЭКО

Искусственное оплодотворение требует создание особых условий. Для этого понадобится специальное лабораторное оборудование. Клиенты компании «Интерген» могут рассчитывать на получение необходимой помощи от надежного поставщика.

Выгодное взаимодействие

Обратившись в «Интерген», вы получаете серьезные преимущества, среди них:

приобретение качественного оборудования на выгодных условиях;

возможность заказа широкого ассортимента товаров;

сотрудничество со специалистами, имеющими большой опыт в данной сфере.

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