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Питерец.ру » События в мире » Трамп провоцирует мировой кризис

Трамп провоцирует мировой кризис

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
whitehouse.gov
Действия Дональда Трампа могут привести к всемирному экономическому кризису

«Питерец.ру» отмечает, что перспектива мирового экономического кризиса становится реальностью. По словам аналитиков, никогда еще в новейшей истории человек, обладающий такой властью и уверенностью в своей непогрешимости, не принимал столь судьбоносные для всего мира решения.

Дональд Трамп спровоцировал экономический шторм, начав тарифную войну почти со всеми странами мира одновременно. Это уже привело к последствиям, невиданным с памятного 2008 года. Многие ведущие эксперты предупреждают, что повторение Великой депрессии становится все более вероятным.

Биржи лихорадит по всему миру – от Азии до Америки. В США, где находится эпицентр этого кризиса, фондовый рынок потерял уже почти $5 трлн. Среди тех, кто пытается предсказать будущее, оптимистов почти не осталось. Самый мягкий прогноз – темпы мирового экономического роста снизятся на 1%, а Мексика, Канада и США столкнутся с рецессией.

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