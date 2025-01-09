ента новостей

15:11
В Госдуме положительно оценили переход на новую модель высшего образования в России
14:36
В Гатчине открылся каток под открытым небом
13:29
Александр Беглов утвердил субсидии для волонтеров Петербурга
13:15
Лесные пожары в Лос-Анджелесе распространились на Голливуд
12:40
В Ленобласти задержали пьяного водителя, пытавшегося скрыться от полицейских на кроссовере
10:35
В СПб повысят зарплату
10:16
Не выбрасывайте елки!
09:58
На набережной реки Фонтанки из-за потопа ограничено движение транспорта
09:25
На трассе «Нарва» в ДТП пострадали три человека
09:19
В деревне Новосаратовка в ДТП пострадал 12-летний пассажир иномарки
01:34
Хоккейный «Спартак» сокрушил СКА со счётом 5:0, Ансель Галимов сделал дубль
12:27
В Ленобласти стартуют «Лыжные стрелы»
09:31
Сиротам и молодым семьям помогут с жильем
08:48
Каковы итоги по невыездным гражданам Петербурга?
00:23
«Динамо-ЛО» в четырёх сетах победило клуб «Газпром-Югра» в очередном туре мужской волейбольной Суперлиги
10:38
Петербург привлекает разработчиков видеоигр
10:05
Торговцев-нелегалов активно штрафовали в 2024 году
09:47
В Петербурге активно обновляют трамвайные пути
09:21
Петербуржцы отметили Рождество
00:44
Крупная победа СКА над «Витязем»: Акользин сделал дубль
14:41
На Университетской набережной иномварка сбила 15-летнюю девушку
10:55
Беглов о развитии сферы образования
10:17
Петербург продолжает бороться со снежными завалами
09:56
Повлияет ли Трамп на украинский конфликт?
09:36
Диспансеризация оказалась рекордной
22:59
СКА начал 2025 год с победы над принципиальным соперником – ЦСКА, победную шайбу забросил Акользин
10:39
В Ленобласти уничтожен беспилотник, нарушивший воздушное пространство
10:21
Глава СПб о развитии ОЭЗ
09:46
Торговый оборот СПб и Карелии сократился почти вдвое
09:20
2024 год вошел в тройку самых теплых в Петербурге
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Лесные пожары в Лос-Анджелесе распространились на Голливуд

Лесные пожары в Лос-Анджелесе распространились на Голливуд

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
CNN
Лесные пожары в Лос-Анджелесе распространились на Голливуд: 100 000 человек было приказано эвакуироваться

Бушующие лесные пожары вокруг Лос-Анджелеса в среду распространились на Голливудские холмы после того, как другие пожары в этом районе убили по меньшей мере пять человек, разрушили сотни домов и истощили ресурсы пожаротушения и водоснабжения до предела.

Более 100 000 человек было эвакуировано, поскольку сухие ураганные ветры препятствовали операциям по тушению пожаров и распространяли пожары, которые с момента их начала во вторник сожгли тысячи гектар.

«Эта огненная буря — самая большая», — заявила мэр Лос-Анджелеса Карен Басс на пресс-конференции после того, как помчалась обратно в город, прервав официальную поездку в Гану.

В среду вечером на пересохших Голливудских холмах вспыхнул новый пожар, сообщила на пресс-конференции начальник пожарной охраны Кристин Кроули, что вызвало дополнительную эвакуацию и увеличило количество лесных пожаров, горящих в округе Лос-Анджелес, как минимум до шести.

По данным государственных чиновников, четыре из них были локализованы, включая пару крупных пожаров на восточном и западном флангах города, которые продолжали усиливаться с наступлением ночи в среду.

Между тем, по сообщению Cal Fire, в среду так называемый «Пожар на закате» на Голливудских холмах опалил 20 гектаров. Экипажи вертолетов и наземные команды, похоже, добились прогресса, что затрудняло его быстрое продвижение.

Пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации людей в районе бульвара Голливуд на юге, Малхолланд Драйв на севере, шоссе 101 на востоке и бульвара Лорел Каньон на западе - все это знаковые адреса для индустрии развлечений.

В этом районе находится театр «Долби», где проводится церемония вручения «Оскара». По словам организаторов, объявление номинантов на Оскар на следующей неделе уже было отложено на два дня из-за пожара.

Хотя «Сансет Файер» был относительно небольшим, он горел прямо над Голливудским бульваром и Аллеей славы. Ему придется пересечь автостраду 101, чтобы поставить под угрозу знак Голливуда и обсерваторию Гриффита дальше на холмах.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-08-2023, 10:18
Тысячи людей эвакуированы из-за лесных пожаров на испанском острове Тенерифе
26-07-2023, 15:44
Пожилые люди сгорают заживо в своих домах из-за растущего числа жертв средиземноморских лесных пожаров
6-02-2024, 11:50
Более 120 человек погибли в результате бушующих лесных пожаров в Чили
19-07-2022, 09:03
Экстремальная жара иссушает часть Европы
17-11-2022, 09:31
Пожары тушат эффективно
20-12-2014, 13:49
Пожары – примета наступающих новогодних праздников

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:25
На трассе «Нарва» в ДТП пострадали три человека
Сегодня, 09:19
В деревне Новосаратовка в ДТП пострадал 12-летний пассажир иномарки
6-01-2025, 14:41
На Университетской набережной иномварка сбила 15-летнюю девушку
28-12-2024, 09:28
В Ленобалсти в ДТП с "КамАЗом" погиб водитель легковушки
Наверх