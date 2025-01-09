Лесные пожары в Лос-Анджелесе распространились на Голливуд

Бушующие лесные пожары вокруг Лос-Анджелеса в среду распространились на Голливудские холмы после того, как другие пожары в этом районе убили по меньшей мере пять человек, разрушили сотни домов и истощили ресурсы пожаротушения и водоснабжения до предела.

Более 100 000 человек было эвакуировано, поскольку сухие ураганные ветры препятствовали операциям по тушению пожаров и распространяли пожары, которые с момента их начала во вторник сожгли тысячи гектар.

«Эта огненная буря — самая большая», — заявила мэр Лос-Анджелеса Карен Басс на пресс-конференции после того, как помчалась обратно в город, прервав официальную поездку в Гану.

В среду вечером на пересохших Голливудских холмах вспыхнул новый пожар, сообщила на пресс-конференции начальник пожарной охраны Кристин Кроули, что вызвало дополнительную эвакуацию и увеличило количество лесных пожаров, горящих в округе Лос-Анджелес, как минимум до шести.

По данным государственных чиновников, четыре из них были локализованы, включая пару крупных пожаров на восточном и западном флангах города, которые продолжали усиливаться с наступлением ночи в среду.

Между тем, по сообщению Cal Fire, в среду так называемый «Пожар на закате» на Голливудских холмах опалил 20 гектаров. Экипажи вертолетов и наземные команды, похоже, добились прогресса, что затрудняло его быстрое продвижение.

Пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации людей в районе бульвара Голливуд на юге, Малхолланд Драйв на севере, шоссе 101 на востоке и бульвара Лорел Каньон на западе - все это знаковые адреса для индустрии развлечений.

В этом районе находится театр «Долби», где проводится церемония вручения «Оскара». По словам организаторов, объявление номинантов на Оскар на следующей неделе уже было отложено на два дня из-за пожара.

Хотя «Сансет Файер» был относительно небольшим, он горел прямо над Голливудским бульваром и Аллеей славы. Ему придется пересечь автостраду 101, чтобы поставить под угрозу знак Голливуда и обсерваторию Гриффита дальше на холмах.