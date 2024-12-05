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Питерец.ру » События в мире » Французское правительство пало в результате вотума недоверия, что усугубляет политический кризис

Французское правительство пало в результате вотума недоверия, что усугубляет политический кризис

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Reuters
Французские законодатели в среду выразили вотум недоверия правительству

Французские законодатели в среду выразили вотум недоверия правительству, ввергнув вторую по величине экономическую державу Европейского Союза еще глубже в кризис, который угрожает ее способности принимать законы и укрощать огромный бюджетный дефицит.
Крайне правые и левые законодатели объединили свои усилия, чтобы поддержать вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье, набрав 331 голос в поддержку этого предложения.

Теперь Барнье должен подать заявление об отставке и отставке своего правительства президенту Эммануэлю Макрону, что делает трехмесячный срок пребывания его правительства меньшинства самым коротким сроком пребывания в Пятой республике Франции, начиная с 1958 года. Ожидается, что он сделает это в четверг утром, сообщают французские СМИ.

Крайне левые и крайне правые наказали Барнье за ​​использование особых конституционных полномочий для принятия части непопулярного бюджета без окончательного голосования в парламенте, где он не получил поддержки большинства. В проекте бюджета предполагалось сэкономить 60 миллиардов евро (63,07 миллиарда долларов) в стремлении сократить зияющий дефицит.

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