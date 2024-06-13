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Питерец.ру » События в мире » Два туриста исчезли во время путешествия по Греции

Два туриста исчезли во время путешествия по Греции

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Еще два туриста пропали на греческих островах из-за жары, охватившей страну

Два туриста, один из США и один из Нидерландов, исчезли во время путешествия по Греции, сообщили власти средиземноморской страны.

Новость об исчезновениях появилась всего через несколько дней после того, как тело британского телеведущего Майкла Мосли было обнаружено после того, как он исчез во время прогулки в жаркую погоду на греческом острове Сими.

59-летний американец по имени Альберт Калибет пропал на острове Аморгос во вторник, направляясь в деревню Катапола, сообщил муниципалитет Аморгоса в своих официальных социальных сетях.

А на острове Самос с воскресенья пропал 74-летний голландский турист, где проводится масштабная поисково-спасательная операция, сообщили власти. Мужчина отправился в поход в район Маратокампу на острове, сообщила Греческая спасательная команда Самоса. В поисках помогают местные жители, добавили в ведомстве.

Констанция Димоглиду, представитель греческой полиции, сообщила в четверг, что «полиция, пожарная команда и волонтеры участвуют в поисках, в том числе с воздуха» обоих мужчин.

«К сожалению, пока у нас нет новостей ни об одном из них», — добавила она.

Мосли, телевизионный врач, который популяризировал тип периодического голодания, известный как диета 5:2, был объявлен пропавшим без вести своей женой после того, как он не вернулся с прогулки по острову. На поиски его тела ушло несколько дней.

По данным Греческой национальной метеорологической службы, которая выпустила оранжевое предупреждение о жаре – второе по серьезности предупреждение. Греция в настоящее время переживает волну сильной жары, пик которой, похоже, ожидается в четверг.

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