ента новостей

10:09
В Петербурге на пожаре в здании бизнес-центра погиб одни чеоловек и двое пострадали
09:58
В Ленобласти предъявлено обвинение и избрана мера пресечения несовершеннолетнему, пытавшемуся поджечь военкомат в Кировском районе
09:32
В Греции демонстранты вышли на улицы после лобового столкновения пассажирского поезда
09:28
В Иране растет тревога в связи с сообщениями об отравлении сотен школьниц
08:12
Сколько собрали вторсырья?
07:33
Сколько родилось детей?
23:32
СКА проиграл первый матч в плей-офф, но должен проходить минское «Динамо»
20:01
В Ленобласти стартовал образовательный слет молодежного политического актива
19:42
В Петербурге молодые полицейские приняли Присягу
19:22
Бывшего главу Киришского района поместили под домашний арест
19:21
В Ленобласти водителя-лихача задерживали со стрельбой
19:18
Решения Беглова привели к еще большей закредитованности Петербурга перед Москвой - СМИ
18:40
Инвестиции в Ленобласть выросли на 12%
18:25
По поручению губернатора на время ремонта станции метро «Ладожская» будет запущен бесплатный трамвай
18:24
В Петербурге ветераны получат денежную выплату к Дню Победы
16:55
В Петербурге активисты партпроекта «Безопасные дороги» провели праздничную акцию «Весна идёт, весне – дорогу!»
16:47
Законы, вступившие в силу в марте
16:40
Хороший знак: как выплата штрафа Apple повлияет на российский ИТ-рынок
15:28
В Кудрово построят новый детский сад
15:12
В Петербурге раскрыто убийство девушки 20-летней давности
14:36
В Ленобласти полицией задержан домушник
14:13
В Красногвардейском районе задержали квартирного вора
13:59
В Ям-Ижоре столкнулись две легковушки и фура
13:29
Стали известны кандидаты на звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга»
13:18
В Петербурге у мужчины отобрали со стрельбой автомобиль «Киа Рио»
13:08
В Петербурге задержали подозреваемого в краже
13:05
Исторический парк снижает цену на билет!
13:01
Полицейскими задержан мигрант, подозреваемый в убийстве земляка
11:13
Что с публикацией доходов депутатов?
10:36
Начнется запись первоклассников
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » В Иране растет тревога в связи с сообщениями об отравлении сотен школьниц

В Иране растет тревога в связи с сообщениями об отравлении сотен школьниц

0
47
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Обеспокоенность Ирана обеспокоена после того, как появились сообщения об отравлении сотен школьниц

Обеспокоенность Ирана обеспокоена после того, как появились сообщения об отравлении сотен школьниц по всей стране за последние месяцы.

В среду иранское полуофициальное издание Mehr News сообщило, что член парламента Шахриар Хейдари со ссылкой на неназванный «надежный источник» сообщил, что к настоящему времени отравлению подверглись «почти 900 студентов» со всей страны.

По сообщениям иранских государственных СМИ, первые зарегистрированные отравления произошли в городе Кум 30 ноября, когда были госпитализированы 18 учениц одной средней школы. В другом инциденте в Куме 14 февраля более 100 учеников из 13 школ были доставлены в больницы после того, что государственное информационное агентство Tasnim назвало «серийными отравлениями».

Также поступали сообщения об отравлении школьниц в столице страны Тегеране, где во вторник были госпитализированы 35 человек, сообщает Fars News. Они были в «хорошем» состоянии, и многие из них позже были освобождены, сообщает «Фарс». Государственные СМИ также сообщали об отравлениях студентов в последние месяцы в городе Боруджерд, а также в провинциях Чахармахал и Бахтиари.

Во многих сообщениях фигурируют учащиеся школ для девочек, но государственные СМИ также сообщили как минимум об одном случае отравления в школе для мальчиков 4 февраля в Куме.

CNN связался с одной из школ, названных государственными СМИ как жертва отравления, консерваторией Нур Язданшахр в Куме, а также с отдельными учителями, но не получил ответа.

Министр здравоохранения Ирана Бахрам Эйноллахи, посетивший пострадавших студентов в Куме, заявил 15 февраля, что симптомы включали мышечную слабость, тошноту и усталость, но что «отравление» было легким, согласно сообщению государственного СМИ Иранское агентство новостей студентов. .

Эйноллахи сказал, что его команда взяла много образцов у пациентов, поступивших в одну из больниц Кума, для дальнейшего тестирования в известном иранском Институте Пастера, который сообщил, что, согласно ISNA, в образцах не было обнаружено микробов или вирусов.

Неясно, связаны ли эти инциденты и были ли целью студенты. Но заместитель министра здравоохранения Ирана, отвечающий за исследования и технологии, Юнес Панахи заявил 26 февраля, что отравления были «химическими» по своей природе, а не составными химическими веществами, используемыми в боевых действиях, и, по данным IRNA, симптомы не были заразными.

Панахи добавил, что отравления, по-видимому, были преднамеренными попытками нацелиться на школы для девочек и закрыть их, сообщает IRNA.

Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-01-2023, 14:51
Сотни ранены, трое погибли в результате землетрясения в Иране
20-09-2022, 19:34
В Иране пять человек погибли в результате протестов из-за смерти женщины, задержанной полицией
6-10-2021, 13:02
В Петербурге иномарка сбила двух школьниц
7-01-2023, 13:40
Иранские протестующие казнены, а журналист арестован на фоне репрессий после протестов
13-10-2022, 11:01
Иранский чиновник признал, что протестующих студентов помещают в психиатрические учреждения
15-10-2012, 14:58
Женщина сбила детей на пешеходном переходе

Происшествия на дорогах

0
104
Вчера, 13:59
В Ям-Ижоре столкнулись две легковушки и фура
0
161
Вчера, 09:57
В Сосновом Бору иномарка сбила коляску с ребенком
0
209
28-02-2023, 09:32
В Ленобласти в ДТП погиб водитель иномарки и его 3-х летний сын
0
203
28-02-2023, 09:24
На КАД в ДТП двое погибли и пострадал ребенок
Наверх