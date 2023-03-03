В Иране растет тревога в связи с сообщениями об отравлении сотен школьниц

Обеспокоенность Ирана обеспокоена после того, как появились сообщения об отравлении сотен школьниц по всей стране за последние месяцы.

В среду иранское полуофициальное издание Mehr News сообщило, что член парламента Шахриар Хейдари со ссылкой на неназванный «надежный источник» сообщил, что к настоящему времени отравлению подверглись «почти 900 студентов» со всей страны.

По сообщениям иранских государственных СМИ, первые зарегистрированные отравления произошли в городе Кум 30 ноября, когда были госпитализированы 18 учениц одной средней школы. В другом инциденте в Куме 14 февраля более 100 учеников из 13 школ были доставлены в больницы после того, что государственное информационное агентство Tasnim назвало «серийными отравлениями».

Также поступали сообщения об отравлении школьниц в столице страны Тегеране, где во вторник были госпитализированы 35 человек, сообщает Fars News. Они были в «хорошем» состоянии, и многие из них позже были освобождены, сообщает «Фарс». Государственные СМИ также сообщали об отравлениях студентов в последние месяцы в городе Боруджерд, а также в провинциях Чахармахал и Бахтиари.

Во многих сообщениях фигурируют учащиеся школ для девочек, но государственные СМИ также сообщили как минимум об одном случае отравления в школе для мальчиков 4 февраля в Куме.

CNN связался с одной из школ, названных государственными СМИ как жертва отравления, консерваторией Нур Язданшахр в Куме, а также с отдельными учителями, но не получил ответа.

Министр здравоохранения Ирана Бахрам Эйноллахи, посетивший пострадавших студентов в Куме, заявил 15 февраля, что симптомы включали мышечную слабость, тошноту и усталость, но что «отравление» было легким, согласно сообщению государственного СМИ Иранское агентство новостей студентов. .

Эйноллахи сказал, что его команда взяла много образцов у пациентов, поступивших в одну из больниц Кума, для дальнейшего тестирования в известном иранском Институте Пастера, который сообщил, что, согласно ISNA, в образцах не было обнаружено микробов или вирусов.

Неясно, связаны ли эти инциденты и были ли целью студенты. Но заместитель министра здравоохранения Ирана, отвечающий за исследования и технологии, Юнес Панахи заявил 26 февраля, что отравления были «химическими» по своей природе, а не составными химическими веществами, используемыми в боевых действиях, и, по данным IRNA, симптомы не были заразными.

Панахи добавил, что отравления, по-видимому, были преднамеренными попытками нацелиться на школы для девочек и закрыть их, сообщает IRNA.