Шесть человек были застрелены в магазине Walmart в Вирджинии, в том числе 16-летний мальчи

Власти идентифицировали пятерых из шести человек, которые были убиты в магазине Walmart в Вирджинии после того, как во вторник вечером менеджер магазина начал стрелять, прежде чем покончить с собой.

Пятеро из погибших были идентифицированы как Лоренцо Гэмбл; Брайан Пендлтон; Келли Пайл; Рэндалл Блевинс; и Тайнека Джонсон, согласно пресс-релизу, опубликованному в среду городом Чесапик.

По словам городских властей, шестой погибшей жертвой был 16-летний мальчик, имя которого власти не называют, поскольку он был несовершеннолетним.

Все шестеро жертв работали в Walmart, сообщил CNN представитель компании.

Ранее в среду городские власти идентифицировали стрелка как 31-летнего Андре Бинга, заявив, что он «был вооружен одним пистолетом и имел при себе несколько магазинов».

Бинг был «ночным руководителем группы» и работал в Walmart с 2010 года, говорится в заявлении компании.

Полиция заявила, что в среду власти изучили предысторию стрелка, чтобы получить информацию о том, что могло мотивировать нападение.

«Правоохранительные органы сделают все возможное, и я обещаю вам, что последует дополнительная информация», — заявил мэр Чесапика Рик Уэст в видеообращении, опубликованном в среду вечером.

Насилие знаменует собой очередную массовую стрельбу в местах, которые традиционно считаются безопасными — от школ до больниц и магазинов.

Всего в 170 милях к западу от Чесапика 22-летний студент Университета Вирджинии в Шарлоттсвилле в этом месяце предположительно открыл огонь по однокурсникам, убив троих из них в автобусе, возвращавшемся в кампус из производственной поездки в Вашингтон, округ Колумбия.

В минувшие выходные 22-летний подросток застрелил пять человек в ночном клубе ЛГБТК в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, еще 19 получили ранения, сообщили власти.

По данным Архива насилия с применением огнестрельного оружия, в этом году в США произошло более 600 массовых расстрелов. И некоммерческая организация, и CNN определяют массовые расстрелы как расстрелы четырех или более человек, не считая нападавшего.