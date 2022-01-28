Хиомара Кастро стала первой женщиной-президентом Гондураса

Хиомара Кастро была приведена к присяге в качестве первой женщины-президента Гондураса в четверг в столице Тегусигальпе.

Кастро одержала убедительную победу на прошлогодних президентских выборах. Она пообещала уменьшить бедность и либерализовать законы об абортах.

«Двести лет прошло с момента провозглашения нашей независимости. Мы разрываем цепи и ломаем традиции», — сказала Кастро в своей инаугурационной речи.

Партия Кастро, Партия свободы и возрождения (Libre), выиграла голосование в ноябре 2021 года, опередив своего ближайшего оппонента, Насри Асфуру, мэра столицы и кандидата от Национальной партии уходящего президента Хуана Орландо Эрнандеса более чем на 14 пунктов.

Набрав 51% голосов и 1,7 миллиона голосов, Кастро набрал наибольшее количество голосов в истории страны, подчеркнув стремление общественности к переменам.

62-летняя Кастро посвятила свои ранние годы семейной жизни, вышла замуж за бизнесмена и политика Мануэля Селайю в возрасте 19 лет и воспитывала четверых детей, управляя своим бизнесом, согласно ее веб-сайту Libre Party.

Селайя был избран президентом Гондураса, но был свергнут в результате военного переворота 2009 года. Политическая карьера Кастро началась с ее стремления вернуть мужа в офис, а в 2013 и 2017 годах она баллотировалась на пост президента.

Обещание Кастро искоренить системные проблемы, лежащие в основе бедности, включая экономическую незащищенность, неравенство, коррупцию и насилие — некоторые из основных причин миграции на север — не только популярно среди избирателей, но и сделало ее привлекательным союзником для Администрация президента США Джо Байдена.

Вице-президент Камала Харрис, которая курирует усилия Белого дома по сдерживанию потока мигрантов к южной границе США, была среди тех, кто присутствовал на инаугурации.

Харрис публично поздравил Кастро в четверг и подчеркнул, как две страны могут вместе работать над укреплением экономического процветания и борьбой с коррупцией.

«Я хотел бы публично поздравить вас с избранием», — сказал Харрис во время двусторонней встречи с недавно вступившим в должность президентом. «Я рассчитываю на сотрудничество во многих областях, включая работу, которую мы можем проделать для обеспечения экономического процветания Гондураса».

Однако недавние перестановки в собственной партии Кастро могут помешать ей выполнить предвыборные обещания.

В воскресенье группа законодателей Либре восстала против выбора Кастро спикером Конгресса, что привело к расколу в недавно избранном Конгрессе, который потенциально может привести к тому, что Национальная партия вернет себе контроль над законодательным органом.

Этот перелом означает, что Кастро столкнулась с реальностью того, что теперь она возглавляет страну, но без поддержки некоторых членов ее партии и ее союзников в Конгрессе.