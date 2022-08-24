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Питерец.ру » События в мире » В Британии зафиксировано рекордное количество мигрантов, пересекающих Ла-Манш

В Британии зафиксировано рекордное количество мигрантов, пересекающих Ла-Манш

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
В общей сложности 1295 человек прибыли в Соединенное Королевство после пересечения Ла-Манша на лодке

По данным PA Media, в общей сложности 1295 человек прибыли в Соединенное Королевство после пересечения Ла-Манша на лодке в понедельник — это самое большое ежедневное количество мигрантов, зарегистрированных с начала регистрации в 2018 году.
По данным министерства обороны Великобритании, в рейс отправились 27 лодок. Поскольку пересечение Ла-Манша продолжалось во вторник, около 40 человек, включая маленьких детей, были спасены и доставлены на берег в Дувре, на юге Англии, пограничными войсками Великобритании.

По данным PA, предыдущий ежедневный рекорд зарегистрированных мигрантов составлял 1185 человек на 11 ноября 2021 года. По данным Министерства внутренних дел Великобритании, в 2021 году в Великобританию на небольших лодках прибыло в общей сложности 28 526 человек, причем почти две трети прибыли из Ирана, Ирака, Эритреи и Сирии.

Ла-Манш, узкий водный путь между Великобританией и Францией, является одним из самых загруженных морских путей в мире.

Беженцы и мигранты, спасающиеся от конфликтов, преследований и бедности в беднейших или раздираемых войной странах мира, рискуют пересечь границу, часто на лодках, непригодных для плавания, и отданные на милость контрабандистов, надеясь получить убежище или экономические возможности в Великобритании.

В ноябре прошлого года 27 человек утонули в очень холодной воде у побережья Франции после того, как надувная лодка с мигрантами, направлявшимися в Великобританию, перевернулась в результате одного из самых смертоносных инцидентов в Ла-Манше за последние годы.
Проблема пересечения границы с мигрантами усилила напряженность между британскими и французскими лидерами, поскольку обе стороны обвиняют друг друга в том, что они недостаточно делают.

Это также превратилось в политическую проблему для правительства Великобритании, которое ввело более жесткие иммиграционные правила после того, как Великобритания вышла из Европейского Союза.

Ранее в этом году министр внутренних дел Великобритании Прити Патель выступила посредником в весьма спорной сделке с Руандой на сумму 120 миллионов фунтов стерлингов (147 миллионов долларов США) по отправке просителей убежища в восточноафриканскую страну. Но соглашение зашло в тупик из-за ряда юридических проблем, включая вмешательство в последнюю минуту Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Патель назвал Руанду «убежищем для беженцев», поскольку Великобритания пообещала продвигать спорную схему.

Источник: CNN
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