Массовая стрельба в нигерийской церкви унесла жизни десятков человек

По словам местных законодателей, в воскресенье в церкви на юго-западе Нигерии произошло кровавое нападение.

Нападавшие ворвались в церковь в городе Ово и начали «беспорядочно стрелять», сообщил CNN Адейеми Олайеми, депутат, представляющий избирательный округ Ово в Палате собрания штата Ондо.

По словам Олайеми, по меньшей мере 28 человек погибли.

«Нападавшие приехали на мотоциклах и начали беспорядочно стрелять», — сказал он. «Они убили много людей внутри церкви».

По словам Олайеми, пострадавших доставляют в Федеральный медицинский центр в Ово.

Государственная полиция не смогла подтвердить общее количество жертв в католической церкви Святого Франциска, сообщил CNN представитель полиции, а также не смогла идентифицировать тех, кто стоит за нападением.

Губернатор штата Ондо Аракунрин Акередолу сказал, что он «шокирован» нападением, и назвал его «черным воскресеньем в Ово».

«Я глубоко опечален неспровоцированным нападением и убийством невинных жителей Ово, поклоняющихся в католической церкви Святого Франциска, сегодня», — написал он в Твиттере, добавив, что «гнусное и сатанинское нападение является преднамеренным нападением на мир». любящие люди Королевства Ово, которые жили в относительном мире на протяжении многих лет».

Губернатор пообещал «задействовать все доступные ресурсы, чтобы выследить нападавших и заставить их заплатить».

«Мы никогда не склонимся перед происками бессердечных элементов в наших решениях избавить наше государство от преступников», — продолжил он, прося общественность не «брать законы в свои руки».

«Я призываю наших людей сохранять спокойствие и бдительность. Не берите законы в свои руки. Я разговаривал с руководителями силовых структур. Меня также заверили, что оперативники службы безопасности будут отправлены для наблюдения и восстановления нормальной жизни в королевстве Ово», — написал Акередолу.

На юго-западе Нигерии нападения банд мотоциклистов со смертельным исходом случаются редко. Такие нападения более широко распространены на севере страны, который постоянно находится в осаде террористов Боко Харам и мародерствующих боевиков, известных в местном масштабе как «бандиты».

Нападение на церковь в Ово произошло через неделю после другой церковной трагедии, когда 31 человек был убит и другие ранены во время давки на церковном мероприятии в юго-восточном нигерийском городе Порт-Харкорт.