Массовая стрельба в нигерийской церкви унесла жизни десятков человек

По словам местных законодателей, в воскресенье в церкви на юго-западе Нигерии произошло кровавое нападение.
Нападавшие ворвались в церковь в городе Ово и начали «беспорядочно стрелять», сообщил CNN Адейеми Олайеми, депутат, представляющий избирательный округ Ово в Палате собрания штата Ондо.
По словам Олайеми, по меньшей мере 28 человек погибли.
По словам Олайеми, пострадавших доставляют в Федеральный медицинский центр в Ово.
Государственная полиция не смогла подтвердить общее количество жертв в католической церкви Святого Франциска, сообщил CNN представитель полиции, а также не смогла идентифицировать тех, кто стоит за нападением.
Губернатор штата Ондо Аракунрин Акередолу сказал, что он «шокирован» нападением, и назвал его «черным воскресеньем в Ово».
Губернатор пообещал «задействовать все доступные ресурсы, чтобы выследить нападавших и заставить их заплатить».
На юго-западе Нигерии нападения банд мотоциклистов со смертельным исходом случаются редко. Такие нападения более широко распространены на севере страны, который постоянно находится в осаде террористов Боко Харам и мародерствующих боевиков, известных в местном масштабе как «бандиты».
Нападение на церковь в Ово произошло через неделю после другой церковной трагедии, когда 31 человек был убит и другие ранены во время давки на церковном мероприятии в юго-восточном нигерийском городе Порт-Харкорт.