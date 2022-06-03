Турция переименовывается в «Türkiye», меняя название в ООН

Страна теперь называется «Türkiye» в залах Организации Объединенных Наций, которая согласилась признать изменение в среду после запроса правительства Турции. Кампания по ребрендингу в Türkiye началась в декабре.

«Процесс, который мы начали под руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана с целью повышения ценности бренда нашей страны, должен быть завершен», — написал Чавушоглу во вторник.

В письме на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Чавушоглу написал:

«Я хотел бы сообщить вам, что в соответствии с президентским циркуляром ... от 2 декабря 2021 года об использовании слова «Türkiye» в иностранных языков и последующей стратегии брендинга, правительство Турецкой Республики отныне начнет использовать «Türkiye» для замены таких слов, как «Turkey», «Turkei» и «Turquie», которые использовались в прошлом для обозначения «Турецкая Республика».

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик заявил CNN в четверг, что ООН приняла изменение, и оно вступило в силу, как только они получили запрос и убедились в законности документа, что и произошло в среду.

«Это не проблема, не нам принимать или не принимать», — сказал Дюжаррик. «Страны вольны выбирать, как они хотят называться.

Это случается не каждый день, но нет ничего необычного в том, что страны меняют свои названия.

Чавушоглу сообщил государственному информационному агентству Anadolu в среду, что, работая с Управлением связи Турции, которое связано с администрацией президента, правительство смогло успешно заложить основу для ребрендинга.

«Мы сделали возможным для ООН и других международных организаций, а также стран увидеть этот переход на использование «Türkiye», — сказал он.

Директор по связям с общественностью Турции Фахреттин Алтун в среду опубликовал в Твиттере рекламный ролик с подписью: #HelloTürkiye.