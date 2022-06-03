Турция переименовывается в «Türkiye», меняя название в ООН

Страна теперь называется «Türkiye» в залах Организации Объединенных Наций, которая согласилась признать изменение в среду после запроса правительства Турции. Кампания по ребрендингу в Türkiye началась в декабре.
В письме на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Чавушоглу написал:
Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик заявил CNN в четверг, что ООН приняла изменение, и оно вступило в силу, как только они получили запрос и убедились в законности документа, что и произошло в среду.
Это случается не каждый день, но нет ничего необычного в том, что страны меняют свои названия.
Чавушоглу сообщил государственному информационному агентству Anadolu в среду, что, работая с Управлением связи Турции, которое связано с администрацией президента, правительство смогло успешно заложить основу для ребрендинга.
Директор по связям с общественностью Турции Фахреттин Алтун в среду опубликовал в Твиттере рекламный ролик с подписью: #HelloTürkiye.