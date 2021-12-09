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ООН приостанавливает раздачу продуктов питания в двух городах Эфиопии после грабежей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Мировая продовольственная программа (ВПП) приостановила раздачу продуктов питания в городах Комболча и Десси в Эфиопии

Мировая продовольственная программа (ВПП) приостановила раздачу продуктов питания в городах Комболча и Десси в Эфиопии после разграбления предметов снабжения, которые сотрудники не смогли остановить из-за запугивания, в том числе под прицелом, сообщила в среду Организация Объединенных Наций.
Представитель ООН Стефан Дужаррик сказал, что большое количество гуманитарных продовольственных товаров, включая продукты питания для детей, страдающих от недоедания, были украдены и разграблены в Комболче в регионе Амхара.

«Мелкомасштабная кража продуктов питания в последние дни переросла в массовые разграбления складов в Комболче, по сообщениям, со стороны элементов сил Тиграяна и некоторых представителей местного населения», - сказал Дуджаррик репортерам.

«Такое преследование гуманитарного персонала со стороны вооруженных сил недопустимо. Это подрывает способность Организации Объединенных Наций и всех наших гуманитарных партнеров доставлять помощь, когда она больше всего необходима », - добавил он.

Официальный представитель правительства Legesse Tulu и официальный представитель вооруженных сил полковник Гетнет Адане не сразу ответили на запросы о комментариях.
По словам Дуджаррика, грабежи и запугивание усугубят недоедание и продлят отсутствие продовольственной безопасности в северной Эфиопии, где, по оценкам, 9,4 миллиона человек в регионах Тыграй, Амхара и Афар нуждаются в критически важной продовольственной помощи.
По словам Дуджаррика, на этой неделе три грузовика ВПП, использовавшиеся для гуманитарных операций в Амхаре, были конфискованы военнослужащими и использовались в своих целях. Он призвал все стороны конфликта уважать и защищать гуманитарный персонал.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что гуманитарная катастрофа на севере Эфиопии остается «абсолютным приоритетом» для Соединенных Штатов. Прайс неоднократно призывал стороны начать переговоры, чтобы положить конец конфликту.

«С одной стороны, мы обнадеживаем, но с другой стороны, у нас есть набор клюшек», - сказал Прайс, имея в виду карательные меры, которые могут быть применены, например, санкции, введенные в отношении эритрейских вооруженных сил в прошлом месяце.
В результате продолжавшейся год войны между федеральным правительством и руководством северного региона Тыграй погибли тысячи мирных жителей и миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома.

Источник: CNN
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