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Питерец.ру » Культура » Выставка «Энди Уорхол и русское искусство» в Севкабель Порту

Выставка «Энди Уорхол и русское искусство» в Севкабель Порту

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
6 августа, в эту пятницу, отмечаем день рождения короля поп-арта на выставке «Энди Уорхол и русское искусство» в Севкабель Порту

В этот день выставку можно будет посетить БЕСПЛАТНО в образе Энди или любой из его работ.
- Поставить лайки понравившимся работам на выставке
- Посмотреть на создание новой работы в стиле фотореализма на выставке

В этот день на выставке мы устраиваем праздничный флешмоб в честь дня рождения иконы стиля и короля поп-арта.

Каждый, кто примерит на себя образ художника или вдохновится любой из его работ, 6 августа сможет посетить выставку БЕСПЛАТНО.
А создатель самого яркого образа получит подарки.

Важно! Наряды могут быть самыми разными (Мао, Монро или банка супа), но команда выставки должна легко угадать ваш образ: кожаной куртки и очков будет недостаточно.

Все творчество Уорхола – это гимн культуре массового потребления.
Своим творчеством Энди Уорхол смешал воедино высокое искусство и товары массового потребления. Изображение упаковки дешевого супа стало настоящим символом эпохи 1960-х.

А что бы Энди изобразил в 2021? Что является «банкой супа» 21 века?
Художница Мария Заикина @suzy_yes представила на выставке свою версию – работу «Лайк/Дизлайк»:

«Лайки – это то, что люди любят получать, это символ новой поп-культуры, которую Энди предсказывал нам из своих 60-х. Много лайков – признание, слава и любовь. Лайки аналог денег. Лайки продаются. Лайки покупаются».

В день рождения Энди мы вместе с художницей запускаем акцию - «Лайк/ Дизлайк». 6 августа на входе на выставку каждый сможет купить лайки и дизлайки за 5 рублей и оставить их у любой работы, которая по его мнению их заслужила.

Посмотрим, чья работа наберет больше лайков. Энди или русские художники?

"Самое красивое в Токио – McDonald’s. Самое красивое в Стокгольме – McDonald’s. Самое красивое во Флоренции – McDonald’s. В Пекине и Москве нет пока ничего красивого" - Энди Уорхол.

6 августа художник Виктор Пономаренко, работы которого представлены на выставке в режиме реального времени создаст натюрморт "фастфуд" в технике фотореализма. Философия повседневности и красота банального и сегодня привлекает художников. Виктор Пономаренко осмысливает в своем искусстве мир массового потребления.

"Сегодня фастфуд и одноразовые вещи - характерные признаки нашей эпохи. Они вполе могли бы стать героями классических голландских натюрмортов, вместо серебряных блюд, омаров и фруктов на полотнах живописцев XVII века. Герои моих картин - предметы потребления" - Виктор Пономаренко.

Где
Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40б, Севкабель Порт, ЦЕХ, 2 этаж

Когда
6 августа с 12:00 до 23:00

Источник: Севкабель Порт
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