Выставка «Энди Уорхол и русское искусство» в Севкабель Порту

В этот день выставку можно будет посетить БЕСПЛАТНО в образе Энди или любой из его работ.
- Поставить лайки понравившимся работам на выставке
- Посмотреть на создание новой работы в стиле фотореализма на выставке
В этот день на выставке мы устраиваем праздничный флешмоб в честь дня рождения иконы стиля и короля поп-арта.
Каждый, кто примерит на себя образ художника или вдохновится любой из его работ, 6 августа сможет посетить выставку БЕСПЛАТНО.
А создатель самого яркого образа получит подарки.
Важно! Наряды могут быть самыми разными (Мао, Монро или банка супа), но команда выставки должна легко угадать ваш образ: кожаной куртки и очков будет недостаточно.
Все творчество Уорхола – это гимн культуре массового потребления.
Своим творчеством Энди Уорхол смешал воедино высокое искусство и товары массового потребления. Изображение упаковки дешевого супа стало настоящим символом эпохи 1960-х.
А что бы Энди изобразил в 2021? Что является «банкой супа» 21 века?
Художница Мария Заикина @suzy_yes представила на выставке свою версию – работу «Лайк/Дизлайк»:
В день рождения Энди мы вместе с художницей запускаем акцию - «Лайк/ Дизлайк». 6 августа на входе на выставку каждый сможет купить лайки и дизлайки за 5 рублей и оставить их у любой работы, которая по его мнению их заслужила.
Посмотрим, чья работа наберет больше лайков. Энди или русские художники?
6 августа художник Виктор Пономаренко, работы которого представлены на выставке в режиме реального времени создаст натюрморт "фастфуд" в технике фотореализма. Философия повседневности и красота банального и сегодня привлекает художников. Виктор Пономаренко осмысливает в своем искусстве мир массового потребления.
Где
Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40б, Севкабель Порт, ЦЕХ, 2 этаж
Когда
6 августа с 12:00 до 23:00