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Почему Индия может покупать российскую нефть и при этом дружить с США

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Почему Индия может покупать российскую нефть и при этом дружить с США

Какое значение имеют несколько недель. Буквально в прошлом месяце Индия подверглась резкой критике со стороны Запада за свои отношения с Россией.
Эта южноазиатская страна не только отказывалась осудить дейсктвия Москвы на Украине, но и закупала российскую нефть со скидкой, как утверждают критики, против санкций, направленных на то, чтобы подорвать финансы Кремля.
И Белый дом ясно выражал свое неудовольствие, называя Нью-Дели «несколько шатким» и говоря о его «разочаровании».

Затем внезапно настроение Запада изменилось. Когда в этом месяце Байден встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, все это было сплошь дипломатическими похлопываниями по спине и громкими фразами о «глубокой связи между нашими людьми» и «общих ценностях». Затем в пятницу британский лидер Борис Джонсон прилетел в Дели, чтобы обсудить торговые связи и попозировать для костюмированных фотосессий, замалчивая при этом «разногласия» в отношении России.

Тем не менее, позиция Индии в отношении Украины остается в основном прежней. Она по-прежнему покупает дешевую российскую нефть — на самом деле, по данным Reuters, в первые месяцы 2022 года она купила почти столько же, сколько за весь 2021 год, — и хранит молчание по поводу специальной операции Москвы. Не далее как 7 апреля она воздержалась при голосовании ООН по исключению России из Совета по правам человека.
Аналитики говорят, что Индия только что преподала Западу мастер-класс по международной дипломатии.
Поскольку Индия жизненно важна для усилий США по противодействию подъему Китая, который США рассматривают как потенциально более серьезную угрозу миру во всем мире, чем Россия, Западу пришлось прикусить язык.

Или, как выразился Харш В. Пант, профессор международных отношений Королевского колледжа Лондона, Соединенные Штаты поняли, что им необходимо относиться к Индии как к «новому партнеру, за которым нужно ухаживать».

Источник: CNN
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