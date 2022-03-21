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Питерец.ру » События в мире » Шесть человек погибли в результате столкновения автомобиля с толпой на карнавале в Бельгии

Шесть человек погибли в результате столкновения автомобиля с толпой на карнавале в Бельгии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Шесть человек погибли после того, как автомобиль врезался в толпу людей, собравшихся на местный карнавал

Шесть человек погибли после того, как автомобиль врезался в толпу людей, собравшихся на местный карнавал воскресным утром в Стрепи-Бракенье, недалеко от Ла-Лувьер, Бельгия.
Еще 10 человек были отправлены в близлежащие больницы с опасными для жизни травмами, а 27 получили «легкие ранения», заявил заместитель королевского прокурора Дэмиен Верхейен.
Когда группа посетителей карнавала шла маршем к центру города, «автомобиль на высокой скорости выехал сзади и врезался в группу, раздавив большое количество людей, продолжая свой путь, прежде чем остановиться немного дальше», — сказал мэр Ла-Лувьер. Жак Гобер заявил журналистам.

По словам Верхейена, двое мужчин, находившихся в машине, оба из Ла-Лувьера, 1988 и 1990 годов рождения, были арестованы. Он добавил, что будет проведена «реконструкция фактов», чтобы установить точный маршрут транспортного средства и возможные мотивы.

Инцидент произошел в 5 утра по местному времени. Стрепи-Бракень находится в 50 км к югу от Брюсселя.
Вопреки более ранним сообщениям, не было никаких доказательств того, что к инциденту привела погоня с полицией, заявили офицеры. Они также заявили, что пока «никакие элементы» не показали, что инцидент «может рассматриваться как теракт».
Власти заявили, что на место происшествия были отправлены пять машин скорой помощи и 16 машин скорой помощи, чтобы доставить пострадавших в различные больницы региона, с места происшествия эвакуированы 70 человек, которые не пострадали.

Ожидалось, что король Бельгии Филипп и премьер-министр Александр де Кроо посетят место происшествия в воскресенье в 16:00. местное время.
Де Кроо написал в Твиттере, что «его мысли были с жертвами и их родственниками».

«Ужасные новости из Стрепи-Бракеньи. Собрание сообщества, чтобы отпраздновать это событие, попало в самое сердце», — написал он.

Министр внутренних дел Аннелис Верлинден также написала в Твиттере свои соболезнования «родным и близким тех, кто погиб и получил ранения» в результате инцидента.

«То, что должно было стать дружеской вечеринкой, обернулось трагедией. Мы внимательно следим за ситуацией», — написала она в Twitter.
Источник: CNN
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