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Как поможет адвокат, если на вас написали заявление в полицию?

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Когда в правоохранительные органы поступает заявление с сообщением о преступлении – начинается доследственная проверка.

Когда в правоохранительные органы поступает заявление с сообщением о преступлении – начинается доследственная проверка. Она занимает от трех до тридцати дней. По результатам принимается одно из решений:

- возбудить уголовное дело;

- отказать в возбуждении уголовного дела;

В ходе предварительной проверки, у лица, в отношении которого написано заявление, не так уж и много возможностей доказать свою непричастность к преступлению. До возбуждения уголовного дела он не обладает каким-либо статусом (свидетель, подозреваемый, обвиняемый) и не имеет соответствующих процессуальных прав. Свое отношение он может выразить лишь в объяснениях, а потому критически важно сформулировать четкую и непротиворечивую правовую позицию и донести ее до лица, проводящего проверку.

Любой адвокат знает, что гораздо проще убедить оперативников в отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела, чем доказывать невиновность своего доверителя на предварительном следствии или в суде.

Помощь опытного адвоката на этапе доследственной проверки избавит от ошибок, которые могут иметь серьезные последствия:

- консультация с адвокатом поможет сформулировать позицию по делу;

- присутствие адвоката при даче объяснений исключит возможность какого-либо давления со стороны следователя;

- адвокат сможет подготовить и предоставить оперативным сотрудникам дополнительные материалы и документы в вашу защиту;

- в случае принятия нежелательного для доверителя решения, адвокат обжалует его в прокуратуре или суде.

Если вы подозреваете, что кто-то может заявить на вас в полицию, то советую поискать себе адвоката!

В отношении Вас возбудили уголовное дело. Как поможет адвокат?

Если в отношении вас возбуждено уголовное дело, необходимо обращаться к адвокату как можно скорее. Опытный защитник поможет выработать позицию по делу, добьётся наиболее мягкой меры пресечения, или даже сможет успешно обжаловать возбуждение уголовного дела.

Во время следствия сторона обвинения занимается сбором и оформлением доказательств, которые потом будут предъявлены в суде. Поэтому очень важно успеть подготовить контрдоказательства.

Чем раньше адвокат вступит в дело, тем больше возможностей он будет иметь для защиты интересов своего доверителя. Адвокат будет присутствовать на всех следственных действиях с участием своего доверителя. Это обеспечит защиту его прав и исключит возможность давления со стороны следствия.

Подготовила М.Спицина

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