Пограничники США на лошадях боролись с гаитянскими беженцами

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Белый дом ищет дополнительную информацию об «ужасающих» вирусных видеороликах, на которых изображены агенты пограничного патруля США верхом на конных столкновениях с гаитянскими беженцами на границе с США.

«Я видел некоторые кадры. У меня нет полного контекста. Я не могу представить, в каком контексте это было бы уместно, но у меня нет дополнительных деталей, и, конечно же, у меня нет дополнительного контекста », - сказал Псаки на брифинге для прессы в Белом доме. «Я не думаю, что кто-либо, увидев эти кадры, сочтет это приемлемым или уместным».

На видео, снятых Al Jazeera и Reuters, видно, как сотрудники правоохранительных органов верхом на лошадях используют агрессивную тактику при столкновении с мигрантами, в том числе власти, размахивающие поводьями рядом с мигрантами, которые пересекли границу США и Мексики недалеко от Дель-Рио, штат Техас.

На видео Reuters видно, как офицеры у кромки воды крутят длинные поводья, когда мигранты пересекают границу на американской береговой линии Рио-Гранде. В какой-то момент на видео лошадь офицера чуть не врезается в одного из мигрантов, который падает обратно в воду.

На видео Al Jazeera офицер правоохранительных органов верхом на лошади крутит поводья возле группы мигрантов. Незадолго до этого слышно, как другой человек верхом на лошади кричит на мигрантов, говоря: «Вы используете своих женщин? Вот почему ваша страна дерьмо, потому что вы используете для этого своих женщин».

Хотя ненормативная лексика удалена в видеоотчете, английский репортер Al Jazeera Джон Холман опубликовал полную цитату - он приписал ее неназванному агенту пограничного патруля - в своем Твиттере.

Затем, когда сотрудники правоохранительных органов пытаются загнать мигрантов в загон, один из них, кажется, крутит поводья возле одного из мигрантов.

Сцена разыгрывается возле переполненного импровизированного лагеря в Дель-Рио, где тысячи мигрантов - включая семьи, беременных женщин и младенцев - собрались под международным мостом Дель-Рио. Они спят в грязи, окруженные растущими горами мусора, подвержены воздействию стихии и лишены большого количества еды и воды, в надежде, что их обработает подавленный пограничный патруль США.

В понедельник, когда репортеры попросили отреагировать на запись, Псаки назвал ее «ужасно смотреть».

«Я не могу себе представить, каков сценарий, где это было бы уместно, я, конечно, не предлагаю этого, но мы только что видели отснятый материал сегодня утром», - сказала она. На вопрос, следует ли увольнять агентов, замеченных на видеозаписи, за их действия в отношении мигрантов, Псаки сказал: «Конечно, они никогда не смогут повторить это снова».

«Я не знаю, каковы были бы обстоятельства. Эти кадры явно ужасны. У меня нет больше информации об этом, поэтому позвольте мне сделать это, и мы посмотрим, есть ли что еще сказать », - добавила она.

Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, выступая на пресс-конференции у границы в понедельник, выступил в защиту использования конных патрулей, но сказал, что министерство расследует ситуацию.

В серии твитов в понедельник вечером DHS заявило, что «не терпит жестокого обращения с мигрантами, находящимися под нашей опекой», и что Управление профессиональной ответственности таможенной и пограничной службы США расследует этот инцидент.

В департаменте заявили, что Майоркас «дал указание, чтобы сотрудники Управления профессиональной ответственности находились на месте на постоянной основе, чтобы гарантировать, что обязанности персонала DHS выполняются в соответствии с применимыми политиками и обучением, а также ценностями Департамента».

«Видеозаписи крайне тревожны, и факты, полученные в результате полного расследования, которое будет проведено в кратчайшие сроки, определят соответствующие дисциплинарные меры, которые необходимо принять».

Ранее в понедельник Майоркас сказал, по словам начальника пограничной службы США Рауля Ортиса, что длинные поводья используются для обеспечения контроля над лошадью.

«[Но] мы собираемся исследовать факты, чтобы убедиться, что ситуация такая, как мы ее понимаем, и если что-то изменится, мы ответим соответствующим образом», - сказал он.

Выступая вместе с Майоркасом, Ортис сказал, что конные патрули играют неотъемлемую роль в ответных мерах безопасности в Дель-Рио. «Как вы знаете, у нас заблокирована примерно половина этой территории, и мы работаем над тем, чтобы полностью заблокировать другую сторону моста», - сказал он.

Ортис сказал, что он попросил подразделение конного патруля провести в воскресенье оценку, чтобы выяснить, терпят ли какие-либо люди бедствие, и предоставить информацию и разведывательные данные о деятельности контрабандистской организации в реке и вокруг нее.

«Как видно из видео и некоторых фотографий, мигранты перемещались туда-сюда. Мы не знаем, кто являются контрабандистами или мигрантами, поэтому важно, чтобы эти агенты пограничного патруля поддерживали уровень безопасности как для себя, так и для мигрантов », - сказал он.

Ортис, который сказал, что ездит на лошадях в течение нескольких лет, также указал на сложность работы в прибрежной среде верхом на лошади.

Сохранение контроля над лошадьми, «чтобы мы не попали в положение, когда мы могли бы травмировать мигранта, пытающегося совершить этот коварный переход через эту реку, вероятно, важнее всего остального», - сказал он. И я почти уверен и уверен, что именно это и происходило, но мы обязательно рассмотрим этот вопрос, чтобы убедиться, что у нас нет никакой деятельности, которая могла бы быть истолкована как ответ на недопустимые меры правоохранительных органов. . '

Когда его спросили о том, является ли гуманное обращение с мигрантами в поводья, Майоркас ответил: «Вы исходите из фактов, которые еще не установлены».

Считается, что многие гаитянцы, которые в настоящее время находятся на границе, жили в Южной Америке после землетрясения на Гаити в 2010 году, но ущерб от пандемии коронавируса в регионе спровоцировал миграцию к южной границе США.

Гаити также все еще переживает августовское землетрясение, в результате которого погибло более 2000 человек и еще тысячи получили ранения, а в июле был убит президент Жовенель Мойс. По этим причинам более 50 депутатов-демократов в письме ранее в этом месяце призвали администрацию Байдена прекратить депортации в страну.

В понедельник эта история была дополнена дополнительными событиями.



