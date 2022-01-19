Американский баскетболист Сонни Уимс подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов в Китае

Американский баскетболист Сонни Уимс подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков во время игры в Китае.
В видео, циркулирующем в социальных сетях, можно услышать, как фанаты неоднократно выкрикивают слово «Н» и «убирайтесь из Китая» в адрес 35-летнего Уимса, который играет за «Гуандун Южные тигры» в Китайской баскетбольной ассоциации.
Инцидент произошел после игры «Южных тигров» против «Ляонин Флаинг Леопардс» в прошлый четверг. Во время игры между Вимсом и китайским игроком Хан Деджуном вспыхнула драка, в результате которой оба игрока были удалены.
На видео видно, как Уимс выходит из командного автобуса вместе с остальной командой, когда слышно, как толпа фанатов выкрикивает расистские оскорбления. Уимс, кажется, игнорирует толпу.
В заявлении, сделанном в пятницу, CBA заявило, что придерживается «нулевой терпимости к любым дискриминационным словам или действиям», и в открытом письме к фанатам попросило их не заниматься «нецивилизованным поведением» и «вульгарными словами».
Обе команды также осудили поведение фанатов «Летающих леопардов», заявив, что эти слова серьезно навредили команде Гуандуна и нанесли ущерб имиджу лиги и болельщиков.
CNN связался с Уимсом, но не сразу получил ответ. Он также публично не комментировал оскорбления в своих аккаунтах в Твиттере или Instagram, но публиковал смайлики с сердечками разных цветов радуги на Weibo.
Тайваньско-американский игрок Джереми Лин предложил Уимсу свою поддержку через социальные сети, написав на своей странице в Weibo: «Оскорбления, полученные Уимсом, действительно были неуважительными, в этом слове было столько боли, несправедливости и ненависти, что я не мог выразить словами».
В профиле Уимса на Weibo фанаты также оставили сообщения поддержки. 'Мир и любовь. Мы всегда будем за вас», — сказал один, а другой написал: «Извините. Ты в порядке сейчас? Мы всегда поддерживаем вас и остаемся здесь с вами».
Уимс был выбран «Чикаго Буллз» на драфте 2008 года, а затем провел несколько сезонов в НБА в течение своей многообещающей карьеры. Он присоединился к «Южным тиграм» в 2018 году и помог им выиграть последние три титула.
Инцидент с расизмом произошел за три недели до того, как Китай должен провести зимние Олимпийские игры в Пекине.
В понедельник бывшая звезда НБА Яо Мин, ныне президент CBA, говорил о важности спорта для наведения мостов между сообществами.