Американский баскетболист Сонни Уимс подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов в Китае

Американский баскетболист Сонни Уимс подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков во время игры в Китае.

В видео, циркулирующем в социальных сетях, можно услышать, как фанаты неоднократно выкрикивают слово «Н» и «убирайтесь из Китая» в адрес 35-летнего Уимса, который играет за «Гуандун Южные тигры» в Китайской баскетбольной ассоциации.

Инцидент произошел после игры «Южных тигров» против «Ляонин Флаинг Леопардс» в прошлый четверг. Во время игры между Вимсом и китайским игроком Хан Деджуном вспыхнула драка, в результате которой оба игрока были удалены.

На видео видно, как Уимс выходит из командного автобуса вместе с остальной командой, когда слышно, как толпа фанатов выкрикивает расистские оскорбления. Уимс, кажется, игнорирует толпу.

В заявлении, сделанном в пятницу, CBA заявило, что придерживается «нулевой терпимости к любым дискриминационным словам или действиям», и в открытом письме к фанатам попросило их не заниматься «нецивилизованным поведением» и «вульгарными словами».

«Будь то на поле или вне его, болельщики должны цивилизованно смотреть игру, уважать друг друга, не делать ничего, что наносит ущерб репутации команды», — говорится в письме.

Обе команды также осудили поведение фанатов «Летающих леопардов», заявив, что эти слова серьезно навредили команде Гуандуна и нанесли ущерб имиджу лиги и болельщиков.

«Уважение к сопернику — это основное качество, которым должен обладать каждый игрок, а также основное требование к квалифицированному болельщику», — говорится в заявлении команды.

CNN связался с Уимсом, но не сразу получил ответ. Он также публично не комментировал оскорбления в своих аккаунтах в Твиттере или Instagram, но публиковал смайлики с сердечками разных цветов радуги на Weibo.

Тайваньско-американский игрок Джереми Лин предложил Уимсу свою поддержку через социальные сети, написав на своей странице в Weibo: «Оскорбления, полученные Уимсом, действительно были неуважительными, в этом слове было столько боли, несправедливости и ненависти, что я не мог выразить словами».

В профиле Уимса на Weibo фанаты также оставили сообщения поддержки. 'Мир и любовь. Мы всегда будем за вас», — сказал один, а другой написал: «Извините. Ты в порядке сейчас? Мы всегда поддерживаем вас и остаемся здесь с вами».

Уимс был выбран «Чикаго Буллз» на драфте 2008 года, а затем провел несколько сезонов в НБА в течение своей многообещающей карьеры. Он присоединился к «Южным тиграм» в 2018 году и помог им выиграть последние три титула.

Инцидент с расизмом произошел за три недели до того, как Китай должен провести зимние Олимпийские игры в Пекине.

В понедельник бывшая звезда НБА Яо Мин, ныне президент CBA, говорил о важности спорта для наведения мостов между сообществами.