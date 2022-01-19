ента новостей

16:44
Американский баскетболист Сонни Уимс подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов в Китае
16:37
В Петербурге задержана женщина с крупной партией кокаина
16:32
В Петербурге задержали девушку, пытавшуюся вскрыть банкомат в Ленобласти
14:40
В Петербурге расрыто «заказное» убийство 11-летней давности
14:28
Гонконг планирует убить 2000 хомяков из-за опасений по поводу Covid
13:34
В Петербурге аферист выманил у женщины 9 миллионов рублей
13:29
Инфляция в Великобритании достигла самого высокого уровня за 30 лет
13:26
Администрация Байдена бесплатно раздаст населению 400 миллионов масок
13:11
В Ленобласти задержали злоумышленника обманувшего пенсионера
13:04
В Петербурге иномарка насмерть сбила пожилого мужчину
13:00
В Петербурге школьницу доставили в больницу после удара стулом
12:56
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в домашнем насилии
09:56
Беглов в лидерах года
08:46
Крещение должно быть безопасным
08:29
В лидерах по удаленщикам
00:20
Семеро хоккеистов СКА попали в расширенный состав сборной перед Олимпиадой, но в строю сейчас только четверо
11:32
Выставка «СТОП-КАДР»
11:18
Снова против Шнурова
10:56
В США авиакомпании просят Байдена о «немедленном вмешательстве» в 5G
10:43
В Ленобласти обокрали квартиру на 200 тысяч рублей
10:35
Новак Джокович вернулся в Белград после депортации из Австралии
10:25
В Петербурге 12-летний мальчик попал под иномарку
10:14
В Сестрорецке полицейские пресекли заезд «дрифтеров»
10:12
Власти побоялись протестов
09:43
QR-коды необходимы!
14:41
Молодёжная патриотическая акция «Невский десант»
14:38
Волонтеры Победы Санкт-Петербурга дадут старт Всероссийской акции «Блокадный хлеб» и раздадут Ленточки Ленинградской Победы
12:34
Северная Корея провела четвертое испытание ракет за месяц
12:29
В Ленобалсти жителя Гарболово жестоко избили по дороге с лесопилки
11:02
Омикрон приводит к детскому бронхиту
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Американский баскетболист Сонни Уимс подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов в Китае

Американский баскетболист Сонни Уимс подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов в Китае

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Американский баскетболист Сонни Уимс подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков во время игры в Китае.

Американский баскетболист Сонни Уимс подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков во время игры в Китае.
В видео, циркулирующем в социальных сетях, можно услышать, как фанаты неоднократно выкрикивают слово «Н» и «убирайтесь из Китая» в адрес 35-летнего Уимса, который играет за «Гуандун Южные тигры» в Китайской баскетбольной ассоциации.
Инцидент произошел после игры «Южных тигров» против «Ляонин Флаинг Леопардс» в прошлый четверг. Во время игры между Вимсом и китайским игроком Хан Деджуном вспыхнула драка, в результате которой оба игрока были удалены.

На видео видно, как Уимс выходит из командного автобуса вместе с остальной командой, когда слышно, как толпа фанатов выкрикивает расистские оскорбления. Уимс, кажется, игнорирует толпу.

В заявлении, сделанном в пятницу, CBA заявило, что придерживается «нулевой терпимости к любым дискриминационным словам или действиям», и в открытом письме к фанатам попросило их не заниматься «нецивилизованным поведением» и «вульгарными словами».

«Будь то на поле или вне его, болельщики должны цивилизованно смотреть игру, уважать друг друга, не делать ничего, что наносит ущерб репутации команды», — говорится в письме.

Обе команды также осудили поведение фанатов «Летающих леопардов», заявив, что эти слова серьезно навредили команде Гуандуна и нанесли ущерб имиджу лиги и болельщиков.

«Уважение к сопернику — это основное качество, которым должен обладать каждый игрок, а также основное требование к квалифицированному болельщику», — говорится в заявлении команды.

CNN связался с Уимсом, но не сразу получил ответ. Он также публично не комментировал оскорбления в своих аккаунтах в Твиттере или Instagram, но публиковал смайлики с сердечками разных цветов радуги на Weibo.
Тайваньско-американский игрок Джереми Лин предложил Уимсу свою поддержку через социальные сети, написав на своей странице в Weibo: «Оскорбления, полученные Уимсом, действительно были неуважительными, в этом слове было столько боли, несправедливости и ненависти, что я не мог выразить словами».
В профиле Уимса на Weibo фанаты также оставили сообщения поддержки. 'Мир и любовь. Мы всегда будем за вас», — сказал один, а другой написал: «Извините. Ты в порядке сейчас? Мы всегда поддерживаем вас и остаемся здесь с вами».

Уимс был выбран «Чикаго Буллз» на драфте 2008 года, а затем провел несколько сезонов в НБА в течение своей многообещающей карьеры. Он присоединился к «Южным тиграм» в 2018 году и помог им выиграть последние три титула.
Инцидент с расизмом произошел за три недели до того, как Китай должен провести зимние Олимпийские игры в Пекине.

В понедельник бывшая звезда НБА Яо Мин, ныне президент CBA, говорил о важности спорта для наведения мостов между сообществами.

Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

30-09-2021, 10:41
Пекин откроет зимние Олимпийские игры в следующем году для болельщиков, но только если они будут жить в Китае
24-12-2021, 10:52
Япония решила не отправлять правительственных чиновников на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине
18-02-2013, 07:35
Массовая драка между фанатами и футболистами
6-12-2019, 08:37
Дзюба стал брендом?
3-12-2021, 15:23
в Лондоне нападение на автобус с празднующими Хануку признано преступлением на почве ненависти
29-10-2014, 10:27
Джош Пауэлл может перейти в «Зенит»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
69
Сегодня, 13:04
В Петербурге иномарка насмерть сбила пожилого мужчину
0
108
Вчера, 10:25
В Петербурге 12-летний мальчик попал под иномарку
0
194
17-01-2022, 10:55
В ДТП на КАД пострадали 5-летний ребенок и его мать
0
952
22-12-2021, 13:26
В Ленобласти в массовом ДТП один человек погиб, двое пострадали
Наверх