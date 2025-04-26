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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге ищут налетчика на магазин на Невском проспекте

В Петербурге ищут налетчика на магазин на Невском проспекте

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские принимают меры к розыску налетчика на магазин на Невском проспекте

23 апреля в отделение полиции Центрального района поступила информация о происшествии: в магазине на Невском, в доме под номером 158, работнику нанесли ножевое ранение.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что в промежуток времени между 15:44 и 15:55 какой-то злоумышленник пытался украсть товары из магазина. Сотрудник магазина заметил это и попытался его остановить, но вор в ответ ударил его чем-то острым по руке и лицу.

В настоящее время решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция делает все возможное, чтобы задержать нападавшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район, разбойное нападение
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