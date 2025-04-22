В Петербурге подросток отдал мошенникам более 10 млн рублей

В полицию Выборгского района 21 апреля обратилась женщина, проживающая в доме №8, корпус 1 по улице Александра Матросова. Она заявила о том, что её 13-летний сын стал жертвой мошенников.

По словам женщины, в период с 17 по 20 апреля её сыну названивал какой-то незнакомец. Под предлогом обязательного "декларирования" финансов, он уговорил парня передать ему 9 900 000 рублей для зачисления на "защищенный" счет, а затем перевести еще 350 000 рублей на другой, тоже неизвестный счет.

В итоге, общий ущерб составил внушительные 10 250 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

В настоящее время полиция ведет активные поиски лиц, причастных к этому преступлению.