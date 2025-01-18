В Калининском районе пенсионер передал мошенникам более 10 млн рублей, оставшись с кредитами и без квартиры

Вчера, 17 января около 15 часов 55 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 74-летнего жителя дома 17 по улице Академика Байкова.

Пенсионер рассказал правоохранителям, что ему по телефону звонили неизвестные и сообщили о том, что с его счета, якобы, происходит финансирование противоправной деятельности, и для предотвращения негативных последствий необходимо собрать все сбережения и передать их курьеру для размещения на "безопасном" счете.

Поверив мошенникам, пенсионер продал свою квартиру за 5 970 000 рублей, снял 1 840 000 рублей со своего счета, взял кредиты на общую сумму 2 613 000 и передал все деньги трем курьерам.

Общая сумма ущерба составила 10 423 000 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).