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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти лихача на «ВАЗ» задерживали со стрельбой

В Ленобласти лихача на «ВАЗ» задерживали со стрельбой

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Опубликовал: Антон78
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В Ленобласти полицейские с применением оружия останавливали лихача на ВАЗе

Ночью 20 марта, около 03 часов сотрудники ГАИ в ходе патрулирования территории, возле дома 3 по Лесной улице в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области предприняли попытку остановить автомашину «Ваз», водитель которой проигнорировал требования полицейских и, увеличив скорость, пытался скрыться. 

Было организованно преследование. 

На неоднократные требования об остановке водитель - нарушитель не реагировал и продолжал движение, создавая опасными маневрами угрозу другим участникам дорожного движения. 

Для остановки автомобиля нарушителя было принято решение о применении табельного оружия. 

В соответствии с требованиями ФЗ «О полиции», один из полицейских произвел предупредительный выстрел в воздух и один - по колесам, после чего автомобиль остановился и из него выбежали водитель и два пассажира. 

Водителя задержали полицейские возле дома 4 по Лесной улице в Мурино. Им оказался 21-летний житель поселка Тикопись Кингисеппского района. 

Нарушителя доставили в отдел полиции и привлечен к административной ответственности сразу по нескольким статьям КоАП РФ. 

Приняты меры к розыску и задержанию скрывшихся пассажиров.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, погоня, стрельба, видео
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