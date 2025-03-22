В Ленобласти лихача на «ВАЗ» задерживали со стрельбой

Ночью 20 марта, около 03 часов сотрудники ГАИ в ходе патрулирования территории, возле дома 3 по Лесной улице в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области предприняли попытку остановить автомашину «Ваз», водитель которой проигнорировал требования полицейских и, увеличив скорость, пытался скрыться.

Было организованно преследование.

На неоднократные требования об остановке водитель - нарушитель не реагировал и продолжал движение, создавая опасными маневрами угрозу другим участникам дорожного движения.

Для остановки автомобиля нарушителя было принято решение о применении табельного оружия.

В соответствии с требованиями ФЗ «О полиции», один из полицейских произвел предупредительный выстрел в воздух и один - по колесам, после чего автомобиль остановился и из него выбежали водитель и два пассажира.

Водителя задержали полицейские возле дома 4 по Лесной улице в Мурино. Им оказался 21-летний житель поселка Тикопись Кингисеппского района.

Нарушителя доставили в отдел полиции и привлечен к административной ответственности сразу по нескольким статьям КоАП РФ.

Приняты меры к розыску и задержанию скрывшихся пассажиров.