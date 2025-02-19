ента новостей

12:29
Путин не мог не почтить память Собчака
12:10
Самозанятые в Петербурге обретают популярность
12:09
На трассе "Сканднавия" перевернулся грузовик со щебнем
12:01
На Литейном мосту электросамокатчик пострадал в лобовом ДТП с иномаркой
11:19
В Петербурге прошел Всероссийский хоккейный турнир в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады
10:47
Во Всеволожском районе мужчина на «Ладе Гранта» насмерть сбил женщину
10:39
На Рыбацком проспекте иномарка сбила ребенка на санках
08:48
Банки Петербурга сократили выдачу кредитных карт
08:38
Национальность будут определять с помощью специальных камер
22:54
Аделия Петросян из Москвы выиграла финал Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске, петербурженка Анна Фролова стала бронзовым призёром
18:56
Праздник музыки: большой юбилейный концерт Хиблы Герзмава!
18:50
Форвард СКА Евгений Кузнецов сделал дубль в победном для команды Романа Ротенберга матче с «Северсталью»
18:30
Победа «Ленинградки» в четырёх партиях в Красноярске над «Енисеем»: у Анны Мельниковой – 16 очков
16:54
Мошенники распространяют троянцы под видом бесплатных игр для ПК
13:02
В Колпино пьяного водителя останавливали со стрельбой
12:32
В ЦБ заверили, что цифровой рубль не станет обязательным
12:24
Выставка китайской художницы Фанлу Линь
12:20
В Мариинском дворце открылась выставка «Свои. Герои»
10:52
Посетителя клуба в Петроградском районе задержали с партией наркотиков
10:29
В ДТП на проспекте Ветеранов пострадал 6-летний ребенок
10:24
На Пискаревском проспекте иномарка сбила 12-летнего подростка
10:21
В Петербурге поймали одного из налетчиков на табачную лавку в Невском районе
10:06
В Приморском районе дебошир угрожал ножом бригаде скорой помощи
08:45
ОЭЗ СПб укрепляет экономику города
08:34
В СПб меняют старые лифты
08:09
Ключевые показатели в СПб уверенно растут
07:57
В СПб растет популярность внутреннего совместительства
01:58
Василиса Кагановская и Максим Некрасов стали победителями в турнире танцоров в финале Гран-при России в Красноярске, петербуржцы Екатерина Миронова и Евгений Устенко – четвёртые
23:11
На трассе "Санкт-Петербург - Колтуши" иномарка неасмерть сбила пешехода
16:48
День памяти героических защитников Невского пятачка
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Во Всеволожском районе мужчина на «Ладе Гранта» насмерть сбил женщину

Во Всеволожском районе мужчина на «Ладе Гранта» насмерть сбил женщину

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полиция проводит проверку по факту смертельного наезда на женщину во Всеволожском районе

Накануне вечером, 18 февраля около 21 часа 55 минут на 41-ом километре трассы "Скандинавия - Магистральная" в населенном пункте «Садоводство» Всеволожского района Ленинградской области 37-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Гранта» совершил наезд на женщину, на вид 40 лет, которая переходила проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода.

Женщина, личность которой устанавливается, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

В период с 2024 по 2025 год водитель 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ДТП, пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

26-02-2023, 12:42
В Колпино мужчина на "Ладе" насмерть сбил 51-летнюю женщину
9-12-2024, 09:25
В Ленобласти эвакуатор насмерть сбил пешехода
2-09-2024, 10:12
В деревне Куровицы иномарка насмерть сбила 47-летнего пешехода
1-06-2023, 13:11
В Ленобласти 9-летнего мальчика сбила «Лада Гранта»
4-02-2025, 09:15
На трассе «Петербург-Матокса» в ДТП погиб водитель «Лады Гранта»
7-02-2024, 16:00
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 61-летнего пешехода

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:09
На трассе "Сканднавия" перевернулся грузовик со щебнем
Сегодня, 12:01
На Литейном мосту электросамокатчик пострадал в лобовом ДТП с иномаркой
Сегодня, 10:47
Во Всеволожском районе мужчина на «Ладе Гранта» насмерть сбил женщину
Сегодня, 10:39
На Рыбацком проспекте иномарка сбила ребенка на санках
Наверх