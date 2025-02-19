Во Всеволожском районе мужчина на «Ладе Гранта» насмерть сбил женщину

Накануне вечером, 18 февраля около 21 часа 55 минут на 41-ом километре трассы "Скандинавия - Магистральная" в населенном пункте «Садоводство» Всеволожского района Ленинградской области 37-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Гранта» совершил наезд на женщину, на вид 40 лет, которая переходила проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода.

Женщина, личность которой устанавливается, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

В период с 2024 по 2025 год водитель 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.