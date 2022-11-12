В Петербурге задержали мужчину подозреваемого в преступлении сексуального характера

В минувшую среду к полицейским 78 отдела полиции Центрального района Петербурга поступило заявление от 22-летней девушки, менеджера банка, которая сообщила о том, что около часа ночи в помещении туалета бара на улице Маяковского, дом 10, её изнасиловал бармен.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 и части 1 статьи 132 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера).

Возле дома 10 по улице Маяковского задержан 25-летний мужчина. Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.