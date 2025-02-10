В Ломоносовском районе ищут поджигателей домов в Лаголовском и Гостилицком сельских поселениях

Вчера днем, 9 февраля около 12 часов 45 минут к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области поступило заявление от 36-летней предпринимательницы о том, что в конце декабря 2024 года неизвестный поджег ее дом, расположенный на участке на Артековской улице в Лаголовском сельском поселении. Дом сгорел полностью.

В этот же день к полицейским поступило заявление от 41-летнего водителя компании-перевозчика о том, что в октябре 2024 года неизвестный поджег принадлежащие ему два дома, гараж, баню, инженерные коммуникации и забор, находящиеся на Императорской улице в СНТ «Фаворит» Гостилицкого сельского поселения.

Следователи по обоим фактам возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Полицейскими принимаются все необходимые меры к установлению и задержанию поджигателей.