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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге на автомойке подросток ранил себя из страйкбольного пистолета

В Петербурге на автомойке подросток ранил себя из страйкбольного пистолета

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские разбираются в обстоятельствах ранения подростка на автомойке на Южном шоссе

Вчера, 30 января около 03 часов 35 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение из детской больницы о том, что около 00 часов 30 минут к ним самостоятельно обратился 16-летний подросток с травмой живота, которого после осмотра  госпитализировали в состоянии  средней степени тяжести.

Со слов пострадавшего мальчика, 29 января около 23 часов 30 минут, на автомойке возле дома 37 по Южному шоссе он по неосторожности выстрелил себе в живот из страйкбольного пневматического пистолета, принадлежащего отцу.

Полицейские проводят проверку обстоятельств инцидента.    

Источник: ГУ МВД
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