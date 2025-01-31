В Петербурге на автомойке подросток ранил себя из страйкбольного пистолета

Вчера, 30 января около 03 часов 35 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение из детской больницы о том, что около 00 часов 30 минут к ним самостоятельно обратился 16-летний подросток с травмой живота, которого после осмотра госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Со слов пострадавшего мальчика, 29 января около 23 часов 30 минут, на автомойке возле дома 37 по Южному шоссе он по неосторожности выстрелил себе в живот из страйкбольного пневматического пистолета, принадлежащего отцу.

Полицейские проводят проверку обстоятельств инцидента.