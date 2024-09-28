Во Фрунзенском районе на детской площадке неизвестный выстрелил в рот 14-летней девушке

Накануне вечером, 27 сентября 2024 года около 19 часов 55 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что парой часов ранее с травмой полости рта в состоянии средней степени тяжести доставили 14-летнюю жительницу дома 42 по Большой Пороховской улице.

По предварительным данным, 27 сентября около 14 часов 00 минут возле дома 35 по улице Олеко Дундича на детской площадке ребенок случайно выстрелил из пневматического пистолета, и пулька попала девочке в рот.