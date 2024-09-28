Накануне вечером, 27 сентября 2024 года около 19 часов 55 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что парой часов ранее с травмой полости рта в состоянии средней степени тяжести доставили 14-летнюю жительницу дома 42 по Большой Пороховской улице.
По предварительным данным, 27 сентября около 14 часов 00 минут возле дома 35 по улице Олеко Дундича на детской площадке ребенок случайно выстрелил из пневматического пистолета, и пулька попала девочке в рот.
Во Фрунзенском районе на детской площадке неизвестный выстрелил в рот 14-летней девушке
0
37
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские устанавливают обстоятельства получения травм 14-летней девушкой на детской площадке во Фрунзенском районе
Накануне вечером, 27 сентября 2024 года около 19 часов 55 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что парой часов ранее с травмой полости рта в состоянии средней степени тяжести доставили 14-летнюю жительницу дома 42 по Большой Пороховской улице.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"