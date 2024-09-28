ента новостей

11:49
В Ленобласти 14-летний подросток на мопеде сбил сверстника
11:47
В центре Петербурга «Черри TIGGO 8» сбила 11-летнего мальчика
11:12
В Петербурге поймали курьера мошенников из Башкирии, обманувшего пенсионерку
11:09
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Лени Голикова
11:04
В Невском районе с поличным поймали бывалого «карманника»
11:02
Во Фрунзенском районе на детской площадке неизвестный выстрелил в рот 14-летней девушке
09:33
В Северной столице проверят автошколы
08:54
Туристический налог будет расти
01:48
Сразу 13 шайб было заброшено в матче СКА с «Северсталью», который завершился победой петербуржцев со счётом 8:5, а омский «Авангард» проиграл в КХЛ в седьмой раз подряд
21:45
Неожиданное поражение волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга в матче 5-го тура Суперлиги с «Динамо-Уралом»: победить в Уфе не помогли и 16 очков Егора Клюки
21:23
ВХЛ: «Норильск» разгромлен петербургским «Динамо» с разницей в 6 шайб, Юрий Ушаков сделал дубль
18:45
В Мариинском дворце председатель ЗакСа Александр Бельский наградил игроков и тренеров гандбольного «Зенита», ставшего бронзовым призёром Суперлиги – 2024/2025
14:00
Осужден за фейки об армии
13:38
Финны накаляют обстановку
12:42
Россиян будут уведомлять о взятом кредите на «Госуслугах»
12:20
Ладожский мост будет разведен для прохода вниз по реке брига «Россия»
11:14
В Петербурге поймали подозреваемого в избиении африканца
10:59
Количество устройств на ОС «Аврора» растет с каждым годом
10:55
В Кудрово отчим изнасиловал падчерицу
10:44
На КАД после ДТП перевернулся большегруз со щебнем
10:17
В Петербурге поймали самозванца, обманувшего пенсионерку
09:59
На севере Петербурга поймали двоих подозреваемых в грабеже на проспекте Энгельса
09:46
В Невском районе задержали трех пьяных женщин, подозреваемых в разбое
09:12
Промышленность продолжает расти
08:53
Петербуржец оказался под санкциями
00:49
Игровой день 26 сентября в КХЛ: «Адмирал» проиграл «Торпедо», «Барыс» Буцаева победил «Сочи», а Шипачёв отметился результативным баллом за минское «Динамо»
00:15
Баскетбольный «Зенит» уверенно победил саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ «+17», Бэйкон набрал 23 очка
22:12
В поселке Ольгино мотоциклист сбил пешехода. Оба погибли
16:50
Google ограничил создание новых аккаунтов для пользователей из России – Минцифры
15:23
Студенты РГПУ им. А. И. Герцена стали лауреатами премии Правительства Санкт-Петербурга
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Во Фрунзенском районе на детской площадке неизвестный выстрелил в рот 14-летней девушке

Во Фрунзенском районе на детской площадке неизвестный выстрелил в рот 14-летней девушке

0
37
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские устанавливают обстоятельства получения травм 14-летней девушкой на детской площадке во Фрунзенском районе

Накануне вечером, 27 сентября 2024 года около 19 часов 55 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что парой часов ранее с травмой полости рта в состоянии средней степени тяжести доставили 14-летнюю жительницу дома 42 по Большой Пороховской улице.
По предварительным данным, 27 сентября около 14 часов 00 минут возле дома 35 по улице Олеко Дундича на детской площадке ребенок случайно выстрелил из пневматического пистолета, и пулька попала девочке в рот.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район стрельба огнестрельное ранение дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-08-2024, 13:18
В Ленобласти мужчина на детской площадке выстрелил в лицо 10-летнему мальчику.
24-09-2024, 11:37
На проспекте Ветеранов подростки стреляли в девочку на детской площадке из пневматического пистолета
31-07-2024, 10:24
В Колпино задержали мужчину, стрелявшего на детской площадке
15-06-2018, 10:04
Во Фрунзенском районе на детской площадке тяжело травмирован ребенок
24-08-2024, 17:54
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадал 5-летний мальчик
31-08-2024, 11:29
В Петроградском районе женщина на детской площадке брызнула из баллончика в лицо ребенку

Происшествия на дорогах

0
6
Сегодня, 11:49
В Ленобласти 14-летний подросток на мопеде сбил сверстника
0
10
Сегодня, 11:47
В центре Петербурга «Черри TIGGO 8» сбила 11-летнего мальчика
0
157
Вчера, 10:44
На КАД после ДТП перевернулся большегруз со щебнем
0
178
26-09-2024, 22:12
В поселке Ольгино мотоциклист сбил пешехода. Оба погибли
Наверх