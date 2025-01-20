В Приморском районе пьяная автоледи на каршеринге протаранила светофор

Накануне поздним вечером, 19 января около 23 часов 30 минут сотрудники ОБ ППСП Приморского района Петербурга при патрулировании территории заметили каршеринговый автомобиль "Киа Рио", маневры которого на дороге заставили полицейских усомниться в адекватности водителя.

Полицейскими было принято решение о преследовании автомобиля, а тот, в свою очередь, увеличив скорость, попытался скрыться.

Около дома 5 по Камышовой улице водитель каршеринга потерял управление, сбил светофор и выехал на газон.

За рулём автомашины находилась 37-летняя женщина с признаками опьянения. В ДТП она не пострадала. Однако, это ДТП спровоцировало в дальнейшем еще одно – автомобиль БМВ наехал на провода упавшего светофора, вытащив его за собой на проезжую часть.В этом ДТП обошлось также никто не пострадал.

Автоледи направили на медицинское освидетельствование, оформив на нее административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.