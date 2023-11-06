В Ленобласти изъяли крупную партию гашиша

В минувшую субботу на 24 км дороги «Павловск-Косые Мосты» экипажем ДПС был остановлен для проверки автомобиль «Хендай Солярис» под управлением 50-летнего неработающего жителя Всеволожска.
В результате досмотра автомобиля, в багажнике обнаружили и изъяли вещество зелено-коричневого цвета.
Экспертиза показала, что изъятое вещество – гашиш массой почти полкилограмма.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.
Злоумышленника поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Автомобиль помещен на спецстоянку.
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