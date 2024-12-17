В массовом ДТП на ЗСД пострадал один человек

Сегодня днем, 17 декабря около 12 часов 30 минут на участке ЗСД от Богатырского проспекта в сторону проспекта Крузенштерна, в Василеостровском районе Петербурга произошло одновременное столкновение шести автомобилей.

В результате дорожного происшествия пострадал один из водителей.

По предварительным данным, он был травмирован подушкой безопасности своей автомашины. Жизни и здоровью пострадавшего ничто не угрожает, степень тяжести вреда здоровью оценивается, как легкая.

К этому же ДТП присоединились еще две аварии из четырех автомобилей, пострадавших нет.

Произошедшее ДТП осложнило движение автотранспорта, однако сотрудниками полиции приняты все своевременные меры для ликвидации проблемы.