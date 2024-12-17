ента новостей

11:25
В Гатчине студентка взорвала петарду в помещении банка
11:05
В Тихвине задержали подростка, пытавшегося поджечь здание почты
11:01
На улице Димитрова иномарка сбила 14-летнюю девочку
10:57
В Невксом районе избили водителя трамвая
09:44
Долина попала под санкции
09:27
В Историческом парке «Россия – Моя история» представят проект Александра Малькевича "Приближая Победу"
09:20
Общепит набрал высокие обороты
00:12
Баскетбольный «Зенит» штампует победы в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ: «Енисей» разгромлен в Красноярске с разницей в 28 очков
23:47
Важная и нужная победа «Динамо-ЛО» в волейбольной Суперлиге над московским «Динамо», счёт тай-брейка – 15:11
15:33
в Петербурге открылась выставка молодых профессиональных художников
15:23
В Ленобласти власти рекомендовали ввести запрет выхода на лед водоемов
12:35
Выставка «Умиротворение»
12:31
Выставка «Обратная сторона»
12:28
Сергей Боярский: «участник СВО из Петербурга стал победителем Национальной литературной премии «Слово»
11:05
В метро будут тестировать биометрию
10:10
Биткоин взлетел выше $100 тыс.
10:08
Несколько сотен человек погибли в результате циклона на Майотте
09:46
В Петербурге пьяный дебошир выстрелил из травмата в работника магазина
09:41
Бродит одинокий волк
09:07
СПб в топ-10 по доступности авто
23:09
Петербургское хоккейное «Динамо» в овертайме победило воскресенский «Химик» со счётом 4:3, дубль сделал Дмитрий Сидляров
22:51
Неожиданная оплеуха от «Уралочки»: в 14-м туре женской волейбольной Суперлиги «Ленинградка» проиграла команде Карполя в трёх сетах, при этом вторая партия шла до счёта 39:37
13:43
«СКА-Нева» вела в счёте, но проиграла клубу «Торпедо-Горький» в гостях: автором победной шайбы стал Орлович-Грудков
01:56
Трудная и очень важная победа гандбольного «Зенита» в Бресте в матче SEHA – Gazprom League, счёт – 30:29
01:29
Бывший футболист «Спартака-Алании» и «Манчестер Сити» Михаил Кавелашвили избран депутатами президентом Грузии
19:09
В Ленобласти в ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек и четверо пострадали
16:14
В ДТП в Касимово пострадала 10-летняя девочка
16:04
На Бассейной улице иномарка сбила 13-летнего подростка на электросамокате
15:56
В ДТП на трассе «Санкт-Петербург – Псков» погибла женщина
15:47
В ДТП на трассе «Кола» погибли два человека
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Невксом районе избили водителя трамвая

В Невксом районе избили водителя трамвая

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские Невского района задержали двоих  подозреваемых в нападении на водителя трамвая

В минувшую субботу вечером, 14 декабря около 20 часов 55 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что у дома 19 по проспекту Солидарности в трамвае произошла ссора водителя с пассажирами, в ходе которой вагоновожатого избили.   

В ходе проводимой проверки по полученной информации было установлено, что 14 декабря около 20 часов 20 минут 24-летний  вагоноважатый, в результате внезапно возникшего конфликта с двумя пассажирами, получил удар бутылкой по голове, после чего нападавшие скрылись. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). 

Вчера вечером, 16 декабря около 19 часов 50 минут, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска, возле дома 38 по улице Дыбенко по подозрению в совершении указанного преступления задержали двоих мужчин в возрасте 35 и 36 лет.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район, телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-09-2024, 09:59
На севере Петербурга поймали двоих подозреваемых в грабеже на проспекте Энгельса
25-10-2024, 10:54
В Невском районе подростки жестоко избили мужчину
6-02-2024, 12:33
В Петербурге задержали стрелявшего в водителя автобуса
8-12-2023, 13:01
В Калининском районе задаржали троих подростков, подозреваемых в разбое
1-10-2024, 12:22
В Калининском районе поймали подозреваемого в разбое на проспекте Металлистов
21-05-2024, 12:20
В Колпино трое приезжих избили мужчину, заступившегося за девушку в магазине

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:01
На улице Димитрова иномарка сбила 14-летнюю девочку
14-12-2024, 19:09
В Ленобласти в ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек и четверо пострадали
14-12-2024, 16:14
В ДТП в Касимово пострадала 10-летняя девочка
14-12-2024, 16:04
На Бассейной улице иномарка сбила 13-летнего подростка на электросамокате
Наверх