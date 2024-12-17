В Невксом районе избили водителя трамвая

В минувшую субботу вечером, 14 декабря около 20 часов 55 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что у дома 19 по проспекту Солидарности в трамвае произошла ссора водителя с пассажирами, в ходе которой вагоновожатого избили.

В ходе проводимой проверки по полученной информации было установлено, что 14 декабря около 20 часов 20 минут 24-летний вагоноважатый, в результате внезапно возникшего конфликта с двумя пассажирами, получил удар бутылкой по голове, после чего нападавшие скрылись.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Вчера вечером, 16 декабря около 19 часов 50 минут, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска, возле дома 38 по улице Дыбенко по подозрению в совершении указанного преступления задержали двоих мужчин в возрасте 35 и 36 лет.