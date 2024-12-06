В Кингисеппе молодой человек на «Ладе» насмерть сбила пожилую женщину

Накануне вечером, 5 декабря около 17 часов в городе Кингисепп, у дома 24 по Кингисеппскому шоссе 20-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-21144», двигаясь от Ивангородского проспекта в направлении Нарвской улицы на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пересекавшую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора 77-летнюю женщину.

В результате дорожного происшествия пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства трагедии.