В центре Петербурга ликвидировано подпольное казино

Сотрудники угрозыска совместно с опергруппой отдела по борьбе с имущественными преступлениями УМВД России по Центральному району пресекли деятельность нелегального игорного заведения.

Подпольное казино было организовано в двухкомнатной квартире дома 43/1 по Разъезжей улице.

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли 50 850 рублей наличности, 12 игровых процессоров, 5 игровых оптических дисков, 2 мобильных телефона, оборудованных для азартных игр.

В игорном заведении находились пять игроков, а также подозреваемая в организации нелегального бизнеса 25-летняя уроженка города Белгород.

Всех участников доставили в отдел полиции.

Установлено, что незаконная деятельность велась около двух месяцев. Игроки попадали в клуб по предварительному звонку хозяйке заведения.

В отношении подозреваемой следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).