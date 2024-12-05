В центре Петербурга пассажир такси устроил разборки со стрельбой из аэрозольного пистолета

Поздним вечером минувшего вторника, 3 декабря около 23 часов 30 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратился 48-летний кассир-контроллер, который рассказал о том, что около 23 часов на пересечении Невского проспекта и улицы Маяковского его чуть не сбил таксист, пока он пересекал дорогу на своем электросамокате. После этого из такси выскочил агрессивный пассажир и выстрелил в него из аэрозольного пистолета. Травм самокатчик не получил, и поспешил сразу же обратиться в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установлили личность агрессивного пассажира. Им оказался 41-летний житель дома 12 по проспекту Чернышевского.

Вчера, 4 декабря подозреваемого задержали по месту жительства. У задержанного изъяли аэрозольное устройство «Удар».

Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Стрелка поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.