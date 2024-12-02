В Кудрово полицейские проводят проверку по столкновению несовершеннолетних самокатчиков

Накануне вечером, 1 декабря 2024 года около 16 часов 20 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о том, что в детскую больницу с закрытым переломом обеих костей голени доставили 10-летнего мальчика.

Со словам пострадавшего, около 15 часов дня, когда он ехал на своем самокате, возле дома 2 по Каштановой аллее в городе Кудрово, на него совершил наезд другой ребенок, двигавшийся на электросамокате. После столкновения второй самокатчик скрылся.

Полицейские проводят проверку по факту происшествия.