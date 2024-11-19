В Приморском районе с поличным поймали «домушника» со стажем 

Вчера вечером, 18 ноября около 18 часов 35 минут в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Главка с поличным задержали 42-летнего мужчину, который, путем отжима балконной двери второго этажа, проник в квартиру в доме 37 по улице Матроса Железняка, откуда попытался похитить личные вещи хозяйки на общую сумму 12 тысяч рублей.

Подозреваемый был задержан на выходе из подъезда.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу).

Задержанного, который с 1997 года неоднократно был судим за кражи, поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.

Полицейские проводят мероприятия по установлению иных эпизодов преступной деятельности фигуранта.