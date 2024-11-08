На улице Симонова водитель «Мерседеса» выстрелил в рейсовый автобус

Вчера к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация от водителя рейсового автобуса «Лиаз» маршрута № 180 о том, что около 19 часов возле дома 1 по улице Симонова, в результате дорожного конфликта, неизвестный водитель автомобиля «Мерседес» произвел выстрел из пневматического пистолета в сторону кабины автобуса, после чего с места происшествия скрылся.

В результате выстрела никто не пострадал.

В тот же день с явкой с повинной в отдел полиции явился водитель «Мерседеса», 18-летний студент колледжа.

Пневматический пистолет изъяли и направили на экспертизу.

В отношении студента возбудили уголовное дело по статье 213 часть 2 УК РФ (хулиганство).