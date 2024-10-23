В Петербурге поймали агрессивного пассажира, стрелявшего в водителя автобуса

Ранее сообщалось, что ранним утром 22 октября около 06 часов к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что в автобусе, остановившемся на улице Черкасова, агрессивный пассажир несколько раз выстрелил в водителя.

Прибывшие на место полицейские установили, что один из пассажиров несколько раз выстрелил в сторону водителя из пистолета, после чего разбил два окна и покинул салон автобуса через открытое окно, скрывшись с места происшествия.

Водитель и пассажиры не пострадали.

Со слов очевидцев, стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейскими были оперативно приняты меры к его розыску и задержанию агрессивного пассажира. и В тот же вечер, в доме 21 по улице Черкасова, полицейские задержали подозреваемого в совершении указанного преступления. Им оказался 22-летний местный житель.

У него изъяли пневматический пистолет.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.