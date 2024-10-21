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Питерец.ру » Происшествия » На Московском шоссе фура влетела в ограждение, упала на ж/д пути и загорелась. Водитель погиб

На Московском шоссе фура влетела в ограждение, упала на ж/д пути и загорелась. Водитель погиб

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Пушкинском районе с упавшей на железнодорожные пути фурой

Сегодня утром, 21 октября 2024 года около 10 часов на 689 километре Московского шоссе (Пушкинский район, путепровод над Витебским проспектом) неустановленный водитель, управляя тягачом с полуприцепом, совершил наезд на силовое ограждение слева. 

В результате удара водителя выбросило из кабины, а тягач совершил падение на проложенные под путепроводом железнодорожные пути. 

После этого большегруз загорелся.  

Водитель скончался на месте ДТП от полученных травм.

По факту дорожного происшествия проводится проверка. 

Личность погибшего устанавливается.

ГАИ информирует, что на текущий момент в районе ДТП движение в один ряд в сторону области открыто в 11.30. Водителей при построении маршрута через данный участок дороги просим быть внимательными и осторожными, по возможности выбирать пути объезда.

Источник: ГУ МВД
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