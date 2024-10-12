Сегодня вечером, 12 октября 2024 года около 16 часов 45 минут возле дома 56 по Народной улице 51-летняя женщина-водитель, управляя троллейбусом, совершила наезд на переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 42-летнего мужчину.
В результате дорожного происшествия пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии.
По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.
В Невском районе троллейбус сбил 42-летнего мужчину
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с троллейбусом в Невском районе
Сегодня вечером, 12 октября 2024 года около 16 часов 45 минут возле дома 56 по Народной улице 51-летняя женщина-водитель, управляя троллейбусом, совершила наезд на переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 42-летнего мужчину.
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