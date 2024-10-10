Задержан участник драки на рынке в центре Петербурга

Ранее сообщалось, что 8 октября 2024 года около 16 часов 20 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что на территории рынка «Апраксин двор» около корпуса 50 мужчина получил ножевое ранение.

Сотрудниками полиции было установлено, что между двумя мужчинами, 32-летним жителем Северо-Кавказского региона и 20 –летним гражданином одного из среднеазиатских государств произошел конфликт из-за парковочного места.

По мнению пострадавшего, его оппонент припарковал свой автомобиль «Фольксваген Поло» не на своем месте. В связи с чем он самовольно перепарковал чужой автомобиль.

Из-за этого между мужчинами возникла ссора, в ходе которой иностранец ударил ножом в ногу 32-летнего мужчину, а после скрылся с места происшествия.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Сегодня, утром 10 октября, сотрудниками уголовного розыска был задержан 20-летний беглец в Москве, откуда он собирался сбежать к себе на родину.

Подозреваемого доставили в Петербург для проведения следственных действий.