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Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе нашли у помойки зарезанного мигранта

В Красногвардейском районе нашли у помойки зарезанного мигранта

0
13
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Зарезанного мигранта нашли у помойки на Ржевке

Вчера поздним вечером около 22 часов 45 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение о мужчине в крови, лежащем возле помойки у дома 6 по Камышинской улице. На месте был обнаружен труп 26-летнего гражданина Узбекистана с множественными ножевыми ранениями лица, шеи и туловища.

Погибший прибыл в Россию летом прошлого года с целью работы, был зарегистрирован в Горелово.

Труп осмотрен и направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красногвардейский район обнаружение трупа ножевое ранение
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