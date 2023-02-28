В Красногвардейском районе нашли у помойки зарезанного мигранта

Вчера поздним вечером около 22 часов 45 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение о мужчине в крови, лежащем возле помойки у дома 6 по Камышинской улице. На месте был обнаружен труп 26-летнего гражданина Узбекистана с множественными ножевыми ранениями лица, шеи и туловища.

Погибший прибыл в Россию летом прошлого года с целью работы, был зарегистрирован в Горелово.

Труп осмотрен и направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.