В Петербурге школьницу уговорили не прыгать с парапета на 10 этаже дома на Дунайском проспекте

Накануне вечером, 6 октября 2024 года около 16 часов 15 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга позвонила женщина и сообщила о том, что одноклассница дочери прислала фото и сообщение о намерении покончить жизнь самоубийством. Девочка якобы сидит на крыше жилого дома на Дунайском проспекте.

В следующие несколько минут к полицейским поступило еще несколько сообшений от очевидцев о том, что на парапете переходного балкона 10 этажа жилого дома на Дунайском проспекте сидит подросток.

Прибывшим на место сотрудникам полиции удалось отговорить девочку от непоправимого поступка. Ее сняли с парапета и передали медикам. Девочку госпитализировалиа в детскую психиатрическую больницу.

Установлено, что девочка проживает с отцом, мачехой и тремя братьями. Ее родная мать ушла из жизни в 2011 году.