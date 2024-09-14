В Ленобласти поймали злоумышленника, укравшего ружья из сефа частного дома

Ранее сообщалось что, 11 сентября 2024 года около 15 часов 25 минут к полицейским Кировского района Ленобласти поступило сообщение от 56-летнего жителя поселка Приладожский. Мужчина рассказал о том, что неизвестный проник в его дом в урочище Апраксин городок Путиловского сельского поселения и похитил из металлического сейфа два охотничьих ружья с патронами, ювелирные изделия и 5 тысяч рублей наличными.

Материальный ущерб составил 124 000 рублей.

Следователями были возбуждены уголовные дела по статьям 158 (кража) и 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Вчера, 13 сентября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками в поселке Назия Кировского района Ленобласти подозреваемого в совершении указанного преступлении задержали, им оказался ранее судимый 30-летний местный житель.

Похищенное оружие и боеприпасы обнаружены и изъяты.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.