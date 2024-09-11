В Ленобласти водитель «ВАЗа» пострадал при столкновении с лосем

Накануне вечером, 10 сентября 2024 года около 19 часов 00 минут в Волосовском районе Ленинградской области 77-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», двигаясь со стороны деревни Новые Раглицы в сторону поселка Кикерино, совершил наезд на лося с последующим съездом в кювет и наездом на дерево.

В результате дорожного происшесвия водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

Животное погибло.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.