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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти водитель «ВАЗа» пострадал при столкновении с лосем

В Ленобласти водитель «ВАЗа» пострадал при столкновении с лосем

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с диким животным в Волосовском районе

Накануне вечером, 10 сентября 2024 года около 19 часов 00 минут в Волосовском районе Ленинградской области 77-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», двигаясь со стороны деревни Новые Раглицы в сторону поселка Кикерино, совершил наезд на лося с последующим съездом в кювет и наездом на дерево.
В результате дорожного происшесвия водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.
Животное погибло. 
По факту ДТП полицейскими проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП
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