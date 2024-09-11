Накануне вечером, 10 сентября 2024 года около 19 часов 00 минут в Волосовском районе Ленинградской области 77-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», двигаясь со стороны деревни Новые Раглицы в сторону поселка Кикерино, совершил наезд на лося с последующим съездом в кювет и наездом на дерево.
В результате дорожного происшесвия водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.
Животное погибло.
По факту ДТП полицейскими проводится проверка.
В Ленобласти водитель «ВАЗа» пострадал при столкновении с лосем
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с диким животным в Волосовском районе
Накануне вечером, 10 сентября 2024 года около 19 часов 00 минут в Волосовском районе Ленинградской области 77-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», двигаясь со стороны деревни Новые Раглицы в сторону поселка Кикерино, совершил наезд на лося с последующим съездом в кювет и наездом на дерево.
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