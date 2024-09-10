Накануне вечером, 9 сентября 2024 года около 17 часов 15 минут возле дома 55 корпус 1 по Ленинскому проспекту 43-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигаясь по проезжей части бокового проезда Ленинского проспекта от проспекта Героев к улице Доблести, совершил наезд на подростка, перебегавшего дорогу вне зоны пешеходного перехода, выбежав на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.
Школьник находился в сопровождении матери.
В результате дорожного происшествия 9-летнего мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейскими проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
На Ленинском проспекте «Лада Гранта» сбила 9-летнего мальчика
0
28
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП на Ленинском проспекте, в котором пострадал третьеклассник
Накануне вечером, 9 сентября 2024 года около 17 часов 15 минут возле дома 55 корпус 1 по Ленинскому проспекту 43-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигаясь по проезжей части бокового проезда Ленинского проспекта от проспекта Героев к улице Доблести, совершил наезд на подростка, перебегавшего дорогу вне зоны пешеходного перехода, выбежав на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"