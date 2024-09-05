Вчера, 4 сентября 2024 года к полицейским Василеостровского района Петербурга обратился 73-летний мужчина, который рассказал стражам порядка о том, что в период с 26 по 31 августа ему поступали звонки от неизвестных, которые под предлогом обеспечения сохранности его денежных средств, убедили пенсионера перевести через различные банкоматы на указанные неизвестными, якобы,"безопасные" счета личные сбережения, взятые в кредит средства, а также средства, полученные от продажи принадлежащего ему автомобиля «Ниссан X-trail», всего - 6 517 710 рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по ст.159 ч.4 УК РФ(мошенничество).
Полицейскими прияты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к совершению указанного преступления.
Пенсионер с Васильевского острова перевел мошенникам более 6,5 млн рублей
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Василеостровского района ищут участников многомиллионного мошенничества в отношении 73-летнего пенсионера
Вчера, 4 сентября 2024 года к полицейским Василеостровского района Петербурга обратился 73-летний мужчина, который рассказал стражам порядка о том, что в период с 26 по 31 августа ему поступали звонки от неизвестных, которые под предлогом обеспечения сохранности его денежных средств, убедили пенсионера перевести через различные банкоматы на указанные неизвестными, якобы,"безопасные" счета личные сбережения, взятые в кредит средства, а также средства, полученные от продажи принадлежащего ему автомобиля «Ниссан X-trail», всего - 6 517 710 рублей.
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