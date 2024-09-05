Пенсионер с Васильевского острова перевел мошенникам более 6,5 млн рублей

Вчера, 4 сентября 2024 года к полицейским Василеостровского района Петербурга обратился 73-летний мужчина, который рассказал стражам порядка о том, что в период с 26 по 31 августа ему поступали звонки от неизвестных, которые под предлогом обеспечения сохранности его денежных средств, убедили пенсионера перевести через различные банкоматы на указанные неизвестными, якобы,"безопасные" счета личные сбережения, взятые в кредит средства, а также средства, полученные от продажи принадлежащего ему автомобиля «Ниссан X-trail», всего - 6 517 710 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.159 ч.4 УК РФ(мошенничество).

Полицейскими прияты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к совершению указанного преступления.