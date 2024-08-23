Двоих жителей Сертолово задержали за поджог двери в Петербурге

15 августа к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 48-летняя жительница дома 19 по Стародеревенской улице, которая сообщила о том, что кто-то поджег дверь в ее квартиру на десятом этаже.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены личности предполагаемых поджигателей. Ими оказались двое жителей Сертолово, 17 и 33 лет.

По оперативным данным, предложение о быстром и легком заработке они нашли в одном из телеграмм-каналов и, не раздумывая, на него согласились.

За «работу» заказчик обещал им по 15 тысяч рублей каждому, но денег не перевел.

Подозреваемых поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.