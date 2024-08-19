В Пикалево задержали подозреваемого в убийстве знакомого

Сегодня, 19 августа 2024 года в многоквартирном доме города Пикалево, в Бокситогорском районе Ленинградкой области было обнаружено тело 52-летнего мужчины с телесными повреждениями.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что к совершению указанного преступления причастен ранее неоднократно судимый за совершение особо тяжких преступлений 45-летний местный житель. По предварительным данным, накануне вечером, 18 августа 2024 года между подозреваемым и потерпевшим в ходе совместного распития алкоголя произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес множественные удары ножом в область жизненно важных органов, а потом задушил 52-летнего знакомого.

Подозреваемого поместили в изолятор в порядке ст. 91 УПК РФ.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием в суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении последнего меры пресечения в виде заключения под стражу.