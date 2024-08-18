На проспекте Науки иномарка сбила 17-летнего курьер доставки

Накануне вечером, 17 августа 2024 года около 19 часов 30 минут возле дома 23 по проспекту Науки, в Калининском районе Петербурга 27-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» при выезде с дворовой территории совершил наезд на передвигавшегося по тротуару на электровелосипеде 17-летнего подростка, работающего курьером доставки.

В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.