Накануне вечером, 17 августа 2024 года около 19 часов 30 минут возле дома 23 по проспекту Науки, в Калининском районе Петербурга 27-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» при выезде с дворовой территории совершил наезд на передвигавшегося по тротуару на электровелосипеде 17-летнего подростка, работающего курьером доставки.
В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.
На проспекте Науки иномарка сбила 17-летнего курьер доставки
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на проспекте Науки, в котором пострадал несовершеннолетний курьер доставки
Накануне вечером, 17 августа 2024 года около 19 часов 30 минут возле дома 23 по проспекту Науки, в Калининском районе Петербурга 27-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» при выезде с дворовой территории совершил наезд на передвигавшегося по тротуару на электровелосипеде 17-летнего подростка, работающего курьером доставки.
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